Calciomercato Atalanta | Gollini riscattato dall' Aston Villa

Calciomercato Atalanta - ufficiale un innesto in entrata : Calciomercato Atalanta – Atalanta comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società polacca del Wisla Plock il difensore Arkadiusz Reca. Arkadiusz Reca è nato a Chojnice il 17 giugno 1995. Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, il Chojniczanka Chojnice, dopo aver fatto esperienza nel Koral Debnica e nel Flota Swinoujscie, dal 2015 al 2018 ha vestito la maglia del Wisla Plock con cui ha subito conquistato la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato Atalanta - un pupillo di Gasperini per l’attacco : Calciomercato Atalanta – Missione attaccante per l’Atalanta alle prese con il Calciomercato, l’intenzione è quella di accontentare il tecnico Gasperini in tutte le richieste, nelle ultime ore ecco una mossa che può essere considerata a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ piace Pavoletti, un calciatore che Gasperini ha già allenato e che stima. Ma quello dell’ex Genoa non è l’unico nome, ...

Calciomercato - Roma-Atalanta : intesa praticamente raggiunta per Cristante : La Roma ha messo le mani su Bryan Cristante , accordo praticamente raggiunto con l' Atalanta sulla base di 30 milioni di euro, 25 fissi più cinque di bonus su cui resta il riserbo sulla formula. ...

Calciomercato Atalanta - ecco il sostituto di Spinazzola : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta pensa al futuro con l’obiettivo di disputare un’altra stagione importante, mosse di mercato nelle ultime ore. “Wisla Plock ha raggiunto un accordo con l’Atalanta per quanto riguarda il trasferimento definitivo di Arkadiusz Reca. Il nostro difensore sinistro di 22 anni questo venerdì, 8 giugno 2018, andrà in Italia per i test medici e se li supererà parteciperà all’Europa League. Se il ...

Atalanta - Percassi show sul Calciomercato : “ecco i primi calciatori che stiamo seguendo” : Percassi ha svelato le prime indiscrezioni di calciomercato relativamente alla sua Atalanta, il patron annuncia l’obiettivo per l’attacco Il presidente dell’Atalanta Percassi, sta iniziando a muovere i primi passi sul calciomercato. Il patron bergamasco, ha annunciato d’avere in mente già 4 obiettivi, lasciandosi scappare anche qualche nome. “Il mercato? Siamo all’inizio della campagna acquisti, è ancora ...

Calciomercato Lazio - la richiesta ufficiale di Inzaghi : occhi in casa Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da una stagione molto importante che però non ha portato alla qualificazione in Champions League, adesso l’intenzione del presidente Lotito è quella di alzare l’asticella. La dirigenza biancoceleste è pronta a tuffarsi sul mercato, un reparto che ha bisogno di nuovi innesti è sicuramente l’attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ richiesta ufficiale da parte ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : «Non seguiamo solamente Defrel» : BERGAMO - " Defrel è uno dei quattro giocatori che stiamo osservando, dalla difesa all'attacco. Ma siamo ancora a giugno, interverremo dove servirà" . Antonio Percassi , presidente dell'Atalanta, fa ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : 'Seguiamo Defrel e valuteremo i giovani' : giunta alla 12edizione ed è ormai una consuetudine per l'Atalanta. Un momento nel quale società e tifosi si uniscono per dare vita ad una manifestazione di amore spontanea verso i nerazzurri: è, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Calciomercato Atalanta - Cristante verso la Roma : Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla fase a gironi. L’appuntamento dunque è tra 30 giorni esatti, a meno che non arrivino novità dall’Uefa, che potrebbe escludere il Milan dalle coppe e quindi permettere alla ...

Calciomercato Atalanta - quattro cessioni e due acquisti : si può chiudere nelle prossime ore : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Gasperini. Già decisa la cessione di Cristante ormai ai dettagli con la Roma, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ previste altre due operazioni in uscita, si tratta di Hateboer e dell’attaccante Cornelius. In entrata è testa a testa tra Soriano e Castro con ...