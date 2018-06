Calciomercato | asse Inter-Sampdoria | i calciatori che possono cambiare maglia

Calciomercato Juventus - l’idea folle di Dybala : “sarebbe bello se tornasse Pogba” : Calciomercato Juventus- Paulo Dybala si è confessato ai microfoni di Tyc Sports, tra i tanti temi affrontati dal numero dieci della Juve anche il suo rapporto con Paul Pogba. “Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l’Inghilterra, con lui mi trovavo benissimo in campo, avevamo molto feeling. Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene, e sentire che potrebbe tornare mi rende molto contento ...

Calciomercato : Inter - non solo cessioni ma ancora 4 tasselli : Il mercato è appena iniziato, ma all'Inter sono più che operativi. Sono in mezzo a una piccola rivoluzione. Dopo i tre arrivi , Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij, non tre qualsiasi, ora l'attenzione ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Calciomercato Torino - asse con la Spal : in 5 pronti a cambiare maglia : Calciomercato Torino – Il Torino al lavoro per non lasciarsi trovare impreparato per la prossima stagione, il presidente Cairo ha l’intenzione di costruire una squadra competitiva da regalare al tecnico Walter Mazzarri. asse di mercato con la Spal, in 5 potrebbero cambiare maglia, si tratta di Viviani, Grassi e Lazzari che dovrebbero diventare granata mentre sono pronti a fare percorso inverso Bonifazi e Valdifiori. La situazione più ...

Calciomercato Parma - asse con il Napoli : le ultime : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una strepitosa promozione nel campionato di Serie A ed adesso si prepara ad essere protagonista anche del mercato. In particolar modo asse con il Napoli, inizia il pressing del Parma nei confronti degli azzurri per due calciatori che hanno indossato già la maglia gialloblu nella scorsa stagione, stiamo parlando degli attaccante Roberto Insigne ed Amato Ciciretti. L’arrivo di Carlo ...

Calciomercato - Joe Hart protagonista di un “derby” : passerà dal City allo United? : Joe Hart si appresta a passare da una squadra di Manchester all’altra, il portiere potrebbe firmare con i Red Devils di Josè Mourinho L’ex portiere del Torino Joe Hart sarebbe pronto a un cambio di casacca: passare dal Manchester City ai ‘cugini’ del Manchester United. E’ il retroscena rivelato dal ‘Sun’ secondo il quale l’estremo difensore 31enne è orientato ad accettare il posto di vice De Gea ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Psg : ecco la cifra nelle casse dei rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan è al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’obiettivo è conquistare un trofeo dopo una stagione non entusiasmante. Ma si pensa anche al futuro, in particolar modo da definire il futuro del portiere Donnarumma, nelle ultime ore importanti novità. L’Equipe in queste ore ha parlato di un incontro galeotto con i vertici del Psg, nello specifico, il d.s. parigino Antero avrebbe ...