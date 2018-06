Calcio | Mondiali Russia 2018 | la Tunisia ai raggi X Le Aquile di Cartagine provano a

Argentina - Sampaoli accusato di molestie sessuali/ Mondiali 2018 - ct già a rischio : la FederCalcio riflette : Argentina, Sampaoli accusato di molestie sessuali. Mondiali 2018 già a rischio per il ct: la Federcalcio riflette sulla sua posizione. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:23:00 GMT)

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Germania ai raggi X. I ‘Panzer’ tedeschi vogliono confermare il titolo iridato : Nelle nostre analisi, che stiamo dedicando alle compagini presenti ai Mondiali 2018 di Calcio in Russia, è venuto il momento di parlare della Germania. Una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni: campione del mondo in carica, desiderosa di confermare il titolo iridato di quattro anni fa. Una squadra che anche in quest’edizione parte coi favori del pronostico, essendo rappresentata da un roster di calciatori, mix perfetto di ...

La nazionale argentina ha convocato Enzo Perez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di Calcio : La nazionale di calcio argentina ha convocato il calciatore Enzo Perez ai Mondiali in Russia in sostituzione di Manuel Lanzini, che nei giorni scorsi aveva rimediato la rottura del legamento crociato in allenamento. Perez ha 32 anni e come Lanzini The post La nazionale argentina ha convocato Enzo Perez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

La nazionale argentina ha convocato Enzo Pérez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di Calcio : La nazionale di calcio argentina ha convocato il calciatore Enzo Pérez ai Mondiali di calcio in Russia, in sostituzione di Manuel Lanzini che nei giorni scorsi aveva rimediato la rottura del legamento crociato. Pérez ha 32 anni e come anche The post La nazionale argentina ha convocato Enzo Pérez per sostituire l’infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

-5 ai mondiali di Calcio - primi senza l'Italia da 60anni : ... "A tutti i tifosi di calcio e alle più' grandi squadre del pianeta, rivolgo il mio benvenuto! Abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo" Un benvenuto costato alla Russia molto più di ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Croazia ai raggi X. Talento e forza fisica per fare faville - Modric e Mandzukic le stelle : Classe da vendere e una buona dose di cattiveria agonistica. Non manca nulla alla Croazia per compiere il definitivo salto di qualità, ma nei momenti chiave arriva il classico intoppo che fa saltare tutti i piani. La compagine allenata dal ct Zlatko Dalic dispone di tutte le carte in regola per sfondare ai Mondiali 2018 in Russia e rappresenta la classica variabile impazzita, l’avversario che nessuno gradirebbe incontrare. La Croazia, ...

C'è chi va ai mondiali - la bella Italia delle azzurre del Calcio : Buffon a casa, Pipitone al mondiale. Girelli sì, Insigne no. Il calcio azzurro è una meraviglia al femminile: dopo vent'anni, superando il Portogallo a Firenze 3-0, le nostre calciatrici si qualificano per la Coppa del Mondo in Francia del 2019. Una vittoria netta, ottenuta con la determinazione, il bel gioco, la fantasia, la forza del collettivo. L'allenatrice Milena Bertolini ha firmato un autentico capolavoro. Ma questo successo ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Marocco ai raggi X. Benatia trascina i Leoni dell’Atlante verso l’impresa : Il Marocco parteciperà ai Mondiali 2018 di Calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 14 luglio. I Leoni dell’Atlante, questo il nome affibbiato alla compagine nordafricana, si sono qualificati alla rassegna iridata per la quinta volta nella loro storia ma erano assenti addirittura dal 1998. Il miglior risultato risale al 1986 quando raggiunsero gli ottavi di finale vincendo addirittura il girone con Inghilterra, Polonia e ...

Calcio femminile - le precedenti partecipazioni ai Mondiali dell’Italia. Ultima presenza nel 1999 : La Nazionale Italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini ha realizzato il proprio sogno: partecipare ai Mondiali 2019 in Francia e porre termine al digiuno che durava da 20 anni. Un risultato frutto del successo (3-0) contro il Portogallo allo stadio “Franchi” di Firenze. Una prestazione sontuosa delle ragazze nostrane, alla settima vittoria consecutiva nel proprio girone. Un’assenza lunga, come dicevamo, in una ...

Calcio femminile - l'Italia è ai Mondiali. Anche il Portogallo ko : Qualificazione matematica per le azzurre di Milena Bertolini che approdano a Francia 2019 con un match di anticipo Mondiali 2018, il calendario tv. Tutte le partite in diretta su Mediaset

Italia-Portogallo 3-0 - Qualificazioni Mondiali 2019 Calcio femminile : le pagelle. Girelli - Salvai e Bonansea - il tris del trionfo : Missione compiuta! L’Italia del calcio femminile ritrova i Mondiali, a 20 anni di distanza, grazie al successo 3-0 contro il Portogallo, nel penultimo incontro di qualificazione del gruppo 6. Una partita stupenda, quella della formazione allenata da Milena Bertolini, che non ha mollato un secondo e si è meritata questa vittoria. Andiamo dunque a valutare le prestazioni delle nostre ragazze. LE PAGELLE ROSALIA PIPITONE 6.5: Si fa trovare ...

Calcio - Mondiali femminili 2019 : quando e dove si giocheranno? Tutte le date e il calendario : c’è l’Italia! : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si giocheranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. E ci sarà l’Italia! La nostra Nazionale si è qualificata alla rassegna iridata dopo venti anni di assenza, le ragazze di Milena Bertolini hanno compiuto un’autentica impresa e hanno staccato il pass per l’evento più importante: dopo quattro fallimenti, il nostro movimento in rosa ha ritrovato lo smalto giusto ed è esploso come merita, ...

Calcio femminile - l’Italia si qualifica ai Mondiali 2019. Bertolini : “Troppo contenta”. Bonansea e Girelli : “Un sogno - abbiamo un grande cuore” : Missione compiuta, l’impresa si è concretizzata: l’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Dopo 20 anni di assenza, le azzurre tornano a disputare la rassegna iridata e il prossimo anno saranno assolute protagoniste in Francia. La nostra Nazionale ha concretizzato l’impresa sconfiggendo il Portogallo per 3-0 e infilando così la settima vittoria su sette partite giocate nel girone di qualificazione: un ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutti gli stadi della manifestazione. Dodici impianti in undici città : I prossimi Mondiali di Calcio si terranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: saranno 12 gli stadi, ubicati in 11 diverse città, in cui andranno in scena le 64 sfide che porteranno una delle 32 finaliste alla conquista della Coppa del Mondo. La capitale, Mosca, infatti, ospiterà gare in due diversi stadi. Lo stadio più capiente è quello che ospiterà la finalissima del 15 luglio: si tratta dello stadio Lužniki di Mosca, che può ospitare 81000 ...