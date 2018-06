Calcio femminile | partono i campi estivi

Dopo 19 anni la Nazionale femminile di Calcio torna a giocarsi un Mondiale : La Nazionale di Milena Bertolini si qualifica con un turno di anticipo vincendo 3-0 contro il Portogallo

Calcio femminile - le precedenti partecipazioni ai Mondiali dell’Italia. Ultima presenza nel 1999 : La Nazionale Italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini ha realizzato il proprio sogno: partecipare ai Mondiali 2019 in Francia e porre termine al digiuno che durava da 20 anni. Un risultato frutto del successo (3-0) contro il Portogallo allo stadio “Franchi” di Firenze. Una prestazione sontuosa delle ragazze nostrane, alla settima vittoria consecutiva nel proprio girone. Un’assenza lunga, come dicevamo, in una ...

Calcio femminile : Italia - è solo l’inizio! La progettualità porta vittorie! E ora il sogno Tokyo 2020 : Da questa sera Firenze non sarà soltanto la culla della lingua Italiana ma anche del Calcio femminile. Ebbene sì, dopo 20 anni, la Nazionale Italiana allenata da Milena Bertolini, grazie al netto successo (3-0) contro il Portogallo all’Artemio Franchi, ha ottenuto il pass iridato 2019. Una vittoria importante, frutto del duro lavoro del tecnico e del suo staff. Le ragazze nostrane erano, infatti, reduci dal brutto Europeo 2017, con ...

Calcio femminile - l'Italia è ai Mondiali. Anche il Portogallo ko : Qualificazione matematica per le azzurre di Milena Bertolini che approdano a Francia 2019 con un match di anticipo Mondiali 2018, il calendario tv. Tutte le partite in diretta su Mediaset

Italia-Portogallo 3-0 - Qualificazioni Mondiali 2019 Calcio femminile : le pagelle. Girelli - Salvai e Bonansea - il tris del trionfo : Missione compiuta! L’Italia del calcio femminile ritrova i Mondiali, a 20 anni di distanza, grazie al successo 3-0 contro il Portogallo, nel penultimo incontro di qualificazione del gruppo 6. Una partita stupenda, quella della formazione allenata da Milena Bertolini, che non ha mollato un secondo e si è meritata questa vittoria. Andiamo dunque a valutare le prestazioni delle nostre ragazze. LE PAGELLE ROSALIA PIPITONE 6.5: Si fa trovare ...

Calcio femminile - l’Italia si qualifica ai Mondiali 2019. Bertolini : “Troppo contenta”. Bonansea e Girelli : “Un sogno - abbiamo un grande cuore” : Missione compiuta, l’impresa si è concretizzata: l’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Dopo 20 anni di assenza, le azzurre tornano a disputare la rassegna iridata e il prossimo anno saranno assolute protagoniste in Francia. La nostra Nazionale ha concretizzato l’impresa sconfiggendo il Portogallo per 3-0 e infilando così la settima vittoria su sette partite giocate nel girone di qualificazione: un ...

Calcio femminile : ITALIA IN PARADISO! Magiche azzurre - volano ai Mondiali 2019 dopo 20 anni! : L’ITALIA è in PARADISO! Le azzurre realizzano il sogno e conquistano la qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia dopo 20 anni. La squadra di Milena Bertolini si è imposta 3-0 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze contro il Portogallo. Un match dominato dalla nostra squadra coi gol che portano la firma di Cristiana Girelli, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea. Un sogno che si realizza, fatto di 7 vittorie in altrettanti ...

Calcio - Italia femminile ai mondiali : battuto 3-0 il Portogallo : L'Italia va al Mondiale. Quello che non è riuscito alla Nazionale di Ventura riesce invece alle azzurre, che conquistano la qualificazione alla rassegna iridata , fase finale in Francia nel 2019, a 20 ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : tutte le possibili avversarie dell’Italia. Chi sfideranno le azzurre in Francia? : L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di Calcio femminile: una vera e propria impresa confezionata dalle azzurre che hanno dominato il proprio girone di qualificazione e hanno così staccato il pass per la rassegna iridata a cui ritorniamo dopo addirittura venti anni di assenza. Le ragazze di Milena Bertolini hanno coronato un sogno e potranno così essere protagoniste il prossimo anno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. L’Italia ...

La Nazionale di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali : Con la vittoria contro il Portogallo ha ottenuto una qualificazione che mancava da vent'anni The post La Nazionale di calcio femminile si è qualificata ai Mondiali appeared first on Il Post.

Calcio femminile - Mondiali 2019 : quando si svolgerà il sorteggio? Data - programma - orari e tv. C’è l’Italia! : L’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre hanno compiuto un’autentica impresa, hanno sconfitto il Portogallo e hanno così staccato il pass per la rassegna iriData che torneremo a giocare dopo addirittura venti anni. L’ultima partecipazione della nostra Nazionale risale infatti al 1999 quando ci fermammo al primo turno, poi sono arrivate quattro mancate qualificazioni prima della gioia di questa ...

LIVE Italia-Portogallo - Calcio femminile in DIRETTA : le azzurre si giocano la qualificazione ai Mondiali 2019 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, penultimo incontro delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile. Tre punti per chiudere il cerchio. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultima contro il Belgio), la Nazionale Italiana di calcio femminile di Milena Bertolini può chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia e tornare a disputare la ...

Stasera l’Italia si gioca i Mondiali di Calcio femminile : Contro il Portogallo: se vince si qualifica direttamente per il torneo per la prima volta in vent'anni The post Stasera l’Italia si gioca i Mondiali di calcio femminile appeared first on Il Post.

Calcio femminile - Italia-Portogallo : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Tre punti per chiudere il cerchio. Dopo un percorso strepitoso, fatto solo di vittorie (sei, fondamentale l’ultima contro il Belgio), la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini può chiudere i giochi per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 in Francia e tornare a disputare la Fase Finale di una rassegna iridata a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Quest’oggi, venerdì 8 giugno (ore 20.45, diretta ...