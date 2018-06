Busto Arsizio | coppia arrestata | lui picchia | lei sfila il portafogli

Incidente a Caluso. Morti Roberto Madau di Rueglio e Stefan Aureliana di Busto Arsizio : La sciagura ferroviaria di Arè di Caluso registra la morte del macchinista del treno e di un autotrasportatore di supporto. Morto

Varese : arrestato spacciatore a Busto Arsizio (2) : (AdnKronos) - I poliziotti lo hanno bloccato nonostante la sua violenta resistenza: due agenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici per le numerose contusioni. Gli uomini in divisa sono comunque riusciti ad ammanettare il marocchino e a perquisirlo trovandogli addosso tre sacchetti con eroina

Varese : arrestato spacciatore a Busto Arsizio : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio hanno arrestato 'lo spagnolo', soprannome con il quale era conosciuto uno spacciatore marocchino che vendeva droga in una zona boschiva ai confini tra Busto e Vanzaghello. Da tempo i po

Lite per l'eredità - tenta di bruciare viva la sorella/ Busto Arsizio - ultime notizie : fermato 50enne : Lite per l'eredità, tenta di bruciare viva la sorella: un 50enne di Busto Arsizio ha cosparso di benzina la donna e ha minacciato di darle fuoco. L'intervento dei carabinieri evita il dramma(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:10:00 GMT)

Morti in corsia - procura di Busto Arsizio indaga su un nuovo caso sospetto : Mentre è in corso il processo per Leonardo Cazzaniga, l’anestesista dell’ospedale di Saronno accusato di omicidio, ed è stata condannata in abbreviato a 30 anni Laura Taroni, l’infermiera giudicata colpevole della morte del marito Massimo Guerra e della madre Maria Rita Clerici, spunta un altro possibile caso di morte in corsia. È fissato per domani – come si legge su alcuni quotidiani – l’incidente probatorio in ...

Martina Colombari madrina del Busto Arsizio Film Festival : Parallelamente comincia a lavorare in televisione come co-conduttrice di programmi di spettacolo e sport. Nel 2002 esordisce come attrice televisiva nella fiction Carabinieri, alla quale fanno ...

Busto Arsizio Film Festival 2018 : Luciano Ligabue aprirà il festival : La rassegna Effetto Cinema propone quattro documentari: Il mondo in scena. Spoleto-60 anni di festival di Gérald Caillat e Benoit Jacquot, Mariangela! di Fabrizio Corallo, Salvatrice di Giorgia Wurth ...

Il 25 Aprile di Busto Arsizio : tutti gli eventi in programma : L'evento sarà ripreso e trasmesso in streaming sulla web TV del Comune. Il servizio di accoglienza del pubblico sarà svolto dagli alunni dell'indirizzo accoglienza turistica del Verri guidati dalla ...

Busto Arsizio. Crollo nella primaria Edmondo De Amicis ferite tre alunne : Un Crollo di 10 metri quadrati del controsoffitto di un’aula. Il cedimento è finito sui banchi sottostanti. Sono rimaste colpite

Busto Arsizio - controsoffitto crollato in scuola elementare/ Ultime notizie : terrore in classe - 3 bimbe ferite : Busto Arsizio, crollato controsoffitto nella scuola elementare De Amicis: terrore in classe e spavento, solo tre bimbe ferite per fortuna. "La sicurezza prima di tutto" spiega il sindaco(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:10:00 GMT)

Busto Arsizio - crolla controsoffitto in scuola elementare : quattro bambine ferite lievemente : Un controsoffitto è crollato, intorno alle 16, sui bambini della scuola elementare “Bossi” di via Alighieri a Busto Arsizio (Varese). quattro bambine – tra i 7 e gli 8 anni – sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con due ambulanze e un’automedica. Una delle piccole, colpita dai pannelli, è stata trasportata all’ospedale di Busto per essere medicata, ...

Busto Arsizio - crolla controsoffitto in scuola elementare : due bambini feriti lievemente : Un controsoffitto è crollato sui bambini della scuola elementare di via Alighieri a Busto Arsizio (Varese). Due bambini sono rimasti lievemente feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo Busto Arsizio, crolla controsoffitto in scuola elementare: due bambini feriti lievemente proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pallanuoto - finale di ritorno Euro Cup 2018 : Sport Management - l’impresa è ad un gol! Busto Arsizio deve essere una bolgia! : Un appuntamento storico: bastano queste tre parole per definire la gara che attende in quel di Busto Arsizio domani alle ore 19.00 la BPM Sport Management, chiamata a rimontare l’8-9 subito a Budapest dai magiari del Ferencvaros nel primo atto della finale di Euro Cup, la seconda competizione Europea per club di Pallanuoto maschile. Andiamo a rivivere il film del torneo. Si tratta di una lunga marcia iniziata a fine settembre, nella quale ...

Volley femminile - Novara vola in Finale Scudetto : Busto Arsizio si arrende - sfida con Conegliano per il tricolore : Novara vola in Finale Scudetto di Volley femminile e affronterà Conegliano nella serie al meglio delle cinque partite. Le Campionesse d’Italia potranno così difendere il tricolore nella sfida infinita contro le Pantere, già vista in Coppa Italia e Supercoppa Italiana (vinte entrambe dalle piemontesi). Le ragazze di coach Barbolini hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-20; 25-15; 26-24) al PalaYamamay replicando così le prime due ...