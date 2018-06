Bufera su Quantico e Priyanka Chopra | ABC costretta a scusarsi col pubblico per

optimaitalia

(Di sabato 9 giugno 2018) ABC ha dovuto affrontare una pioggia di critiche approdate su: la serie tv e la sua protagonista sono state subissate di attacchi per l'episodio dal titolo The Blood of Romeo, che ha procurato alla produzione e all'attrice indiana una serie di invettive per via della trama ritenuta a sfondo razzista.Dopo diversi giorni dalla messa in onda dell'episodio dell'1 giugno, ABC si è sentita in dovere dicolper l'episodio incentrato su un gruppo di terroristi indiani che pianificava un attacco contro il Pakistan con l'obiettivo di bloccare i colloqui di pace in corso con altri paesi.Inutile dire che la comunità indiana non l'ha presa affatto bene: in molti hanno iniziato a criticare lo show e la sua protagonista, perlopiù a causa delle sue origini indiane. L'attrice è nata a Jamshedpur nel 1982, è una star di Bollywood e ...