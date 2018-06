BTp | dopo 1 330 giorni l’Italia paga più degli Usa E la curva del debito fa paura

BTp - tensione si allenta dopo indiscrezioni su Zingales all'Economia : Le indiscrezioni dei giornali secondo cui il MoVimento 5 Stelle starebbe pensando di proporre il professore della Booth di Chicago Luigi Zingales come ministro del Tesoro stanno facendo tornare l'...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui BTp e lo spread si allarga a 151 punti : Fiammata dei tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2,1%, il massimo dall’inizio dell’anno. Di conseguenza lo spread (cioè il ...

BTp recuperano terreno su Bund dopo forti realizzi ieri - spread... : Approfitta dell'assenza di cattive notizie -- come peraltro di novità -- sul fronte della politica interna il secondario italiano per recuperare buona parte del terreno perso ieri, seduta che ha visto il differenziale su Germania in ampiamento di una decina di centesimi.