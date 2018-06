BTp - dopo 1.330 giorni l’Italia paga più degli Usa. E la curva del debito fa paura : Come nel 2014 i BTp pagano 20 punti base in più rispetto ai Treasury. Nonostante tra i due Paesi ci siano oltre 140 punti base di differenza di inflazione...

BTp proseguono tentativo di recupero dopo sell-off - spread scende a... : ... che prosegue la fase di recupero dalla brusca correzione all'inizio della settimana scorsa, dopo il giuramento del nuovo governo e le rassicurazioni sul neo ministro dell'Economia Giovanni Tria sul ...

BTp - tensione si allenta dopo indiscrezioni su Zingales all'Economia : Le indiscrezioni dei giornali secondo cui il MoVimento 5 Stelle starebbe pensando di proporre il professore della Booth di Chicago Luigi Zingales come ministro del Tesoro stanno facendo tornare l'...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui BTp e lo spread si allarga a 151 punti : Fiammata dei tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2,1%, il massimo dall’inizio dell’anno. Di conseguenza lo spread (cioè il ...

BTp - spread su Bund 10 anni balza dopo riavvio confronto M5S-Lega... : ... dopo la conferma da parte del Quirinale della riapertura di un confronto sulla formazione di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega, le cui principali proposte di politica economica ...

BTp recuperano terreno su Bund dopo forti realizzi ieri - spread... : Approfitta dell'assenza di cattive notizie -- come peraltro di novità -- sul fronte della politica interna il secondario italiano per recuperare buona parte del terreno perso ieri, seduta che ha visto il differenziale su Germania in ampiamento di una decina di centesimi.

Spread BTp-Bund ai massimi da metà aprile dopo il no di Renzi al M5S : Le vicende politiche italiane danno una brutta spallata ai Btp. Lo Spread infatti risale fino ai massimi di quasi due settimane, sulla scia dei timori che presto l'Italia possa tornare nuovamente al voto. L'unica consolazione è che i movimenti dell'ultimo lunedì di aprile sono stati resi più accentuati dal fatto che i volumi sono stati deboli, per via dell'approssimarsi delle festività del primo maggio. Al termine della tornata d’aste di fine ...

BTp saldo dopo Bce - ma spread su Bund in ampliamento in attesa aste : dopo il consiglio di politica monetaria di Francoforte e della successiva conferenza stampa, il Btp appare saldo, coerente al rialzo della mattinata, con il Bund che però fa leggermente meglio determinando un lieve ...