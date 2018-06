Brindisi | nel palazzo manca l' acqua | minaccia con il coltello l' amministratore di

L'Arma dei carabinieri compie 204 anni : il bilancio delle attività nel Brindisino : BRINDISI - Alle 9:30 del 5 giugno prossimo, anche a Brindisi i carabinieri celebreranno i 204 anni della fondazione con una cerimonia militare all'interno della sede del comando provinciale di via ...

Xylella - ispettori Ue in Puglia : tour nel Brindisino : Gli ispettori del comitato fitosanitario permanente dell’Ue si trovano oggi nel Brindisino per effettuare verifiche sulle azioni di contrasto e contenimento del batterio killer degli ulivi, la Xylella fastidiosa. Gli ispettori hanno iniziato con sopralluoghi in Valle d’Itria nelle zone di Cisternino e Ostuni, e poi, accompagnati da personale Arif e della Regione saranno a Torre Guaceto, sulla costa, e successivamente nell’area ...

Sicurezza nel territorio Brindisino. Dopo i recenti fatti di cronaca e gli arresti da parte dei Carabinieri - incontro fra Confesercenti ed il Comandante Prov.le dell'Arma. Nei prossimi giorni incontro ... : ... tra i quali le vittime degli atti criminosi che si sono consumati, episodi di cronaca che, Dopo gli arresti effettuati proprio dai Carabinieri nei giorni scorsi, si spera possano essere in qualche ...

Brindisi - indossa una maglietta con scritto “pusher”. E lo è davvero : nella sua auto trovato mezzo chilo di droga. Arrestato : Il modo migliore per vendere droga e non farsi riconoscere? In teoria, fare di tutto per non dare nell’occhio. Non la pensa così uno spacciatore 33enne di Brindisi, che durante la sua “attività” se ne andava in giro per la città indossando una maglietta con la scritta “pusher“. E nell’auto mezzo chilo di hashish e marijuana. Se ne sono accorti i carabinieri, che lo hanno Arrestato in flagranza di reato per ...

Studio dei costruttori edili sulle dinamiche di sviluppo nel Brindisino : BRINDISI - Ance Brindisi, l'associazione che raccoglie le imprese del settore costruzioni, presenterà mercoledì 9 maggio, nel corso di una giornata di Studio che si svolgerà dalle 9,30 al Nuovo Teatro ...

Brindisi.IL DOCUFILM SULLA VITA DEL COLONNELLO CARLO CALCAGNI CINEMA TEATRO IMPERO Lunedì 7 maggio : La sua giornata è scandita dalle tante terapie a cui è costretto a sottoporsi da 14 anni, ma continua a lottare e, nonostante tutto, non ha abbandonato la sua passione per lo sport, è ciclista ...

Abusi su minorenne nel Brindisino : ordinanza di arresto per 48enne - : L'uomo, secondo i magistrati, avrebbe anche imposto alla vittima, non ancora 18enne, di infliggersi punizioni corporali e compiere atti di autolesionismo. Il 48enne si trova già in carcere dal 20 ...

Abusi su minorenne nel Brindisino : ordinanza di arresto per 48enne : Abusi su minorenne nel Brindisino: ordinanza di arresto per 48enne L'uomo, secondo i magistrati, avrebbe anche imposto alla vittima, non ancora 18enne, di infliggersi punizioni corporali e compiere atti di autolesionismo. Il 48enne si trova già in carcere dal 20 marzo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ...

Abusi e ipnosi su minorenne - arrestato nel Brindisino. L'uomo era già in cella per violenza sessuale : Una ragazza adolescente del brindisino sarebbe stata violentata per un paio di anni, proprio nella fase di passaggio dalla minore alla maggiore età, da un adulto di 48 anni, già detenuto per fatti ...

Abusi e ipnosi su minorenne - arrestato nel Brindisino. L'uomo era già in cella per violenza sessuale : Una ragazza adolescente del brindisino sarebbe stata violentata per un paio di anni, proprio nella fase di passaggio dalla minore alla maggiore età, da un adulto di 48 anni, già detenuto per fatti ...

Abusi e ipnosi su adolescente - artigiano arrestato nel Brindisino : L'uomo, un artigiano di 48 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata. Costringeva la giovane ad infliggersi punizioni corporali. L'avrebbe incitata anche a sottoporsi ad una seduta ipnotica regressiva al fine di "purificarsi" da altre precedenti relazioni sentimentali.

Abusi e ipnosi su giovane ragazza - artigiano arrestato nel Brindisino : L'uomo, un artigiano di 48 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata. Costringeva la giovane ad infliggersi punizioni corporali. L'avrebbe incitata anche a sottoporsi ad una seduta ipnotica regressiva al fine di "purificarsi" da altre precedenti relazioni sentimentali.

Brindisi - volano gli stracci nella Lega. Caroppo commissaria il coordinatore provinciale Taurino - : un piccolo, e neppure tanto, terremoto politico quello che in queste ore sta abbattendosi in casa Lega a Brindisi. Dopo il commissariamento del coordinatore cittadino, Giovanni Signore, da parte di ...

Brindisi - 39 grammi di marijuana nello zaino della scuola : arrestata 16enne : La studentessa di San Vito dei Normanni è stata sottoposta a controllo all'interno della villa comunale dove era in compagnia di altri amici. In una busta...