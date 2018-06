Brindisi | “fu sostenuto dai mafiosi ma non li favorì” | ex ‘impresentabile’ assolto torna

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018) Era “contiguo” e “vicino” a due fratelli che capeggiavano un gruppo mafioso. Da loro ottenne voti e protezione, ma poi non fece nulla per favorirli dopo essere stato eletto. La sua carriera politica era stata stoppata dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale, che lo avevano portato ad essere incluso anche nella lista degli impresentabili stilata dalla presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi. Ora che è statoin primo e secondo grado, Massimiliano Oggiano. I giudici hanno stabilito che venne ‘spinto’ dai. In un’intercettazione telefonica uno di loro diceva di averlo fatto “salire alle stelle”, ma lui secondo due sentenze non si adoperò in alcun modo per ‘ricambiare’. E allora rieccolo, sempre dalla stessa parte. A destra. Candidato al consiglio ...