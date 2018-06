Boxe femminile | Europei 2018 | Assunta Canfora | CHE TIGRE! Demolita la francese Sonvico | è

Boxe femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia. Testa - Mesiano e Silva a caccia delle medaglie! : Emanuele Renzini, head coach della Nazionale Italiana di Boxe femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 che si disputeranno alla Asics Arena di Sòfia dal 5 al 12 giugno. L’Italia vuole essere assolutamente protagonista nella rassegna continentale e ha tutte le carte in regola per giocarsi delle medaglie importanti. Nella capitale bulgara presenteremo una formazione arrembante e agguerrita composta da otto atlete tra le ...

Boxe femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Testa - Mesiano - Alberti e Silva le stelle azzurre : Gli Europei 2018 di Boxe femminile si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 5 al 13 giugno. La Nazionale Italiana ha appena concluso un training camp ad Assisi ed è pronta per giocarsi e sue carte. Devono ancora essere comunicate le convocazioni ufficiali per la rassegna continentale ma non dovrebbero esserci grandi sorprese in seno a un gruppo che punta in particolar modo su alcuni totem. Spicca naturalmente Irma Testa, la prima pugile italiana ...

Boxe femminile - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sòfia, capitale della Bulgaria, ospiterà gli Europei 2018 di Boxe femminile. La massima rassegna continentale di pugilato riservata al gentil sesso si svolgerà dal 4 al 12 giugno presso la Asics Arena. L’Italia proverà a essere protagonista con alcune delle sue stelle come Irma Testa, Valentina Alberti, Alessia Mesiano. Gli Europei 2018 di Boxe femminile si svolgeranno secondo questo calendario, gli orari sono ancora da definire. Non sono ...

Boxe femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale verso gli Europei. Spiccano Testa - Mesiano e Alberti : Si avvicinano gli Europei 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 4 al 13 giugno. Proprio in vista della rassegna continentale è stato convocato un collegiale che si terrà ad Assisi dal 23 al 31 maggio. Al termine le azzurre convocate partiranno alla volta della capitale bulgara per andare a caccia delle medaglie. Spiccano soprattutto Irma Testa, Alessia Mesiano e Valentina Alberti. Roberta Bonatti ...

Biancamaria Tessari - la perla sarda della Boxe al femminile. Oro agli europei Youth. E adesso missione mondiali : Il tecnico non era presente all'incontro finale - dove Biancamaria è stata assistita da un'altra allenatrice - ma ha seguito la sua pupilla in streaming. 'È stata una tortura - aggiunge tra il serio ...