Boccia | «Basta campagna elettorale | adesso questo paese va governato»

Bulli di Lucca - Bocciarli non basta. Se venisse interdetto l’uso del cellulare? : di Benedetto Sembra che i tangheri di Lucca, quelli del video “Chi comanda qui”, verranno sospesi, sospensione che – date le modalità – porterà forse alla bocciatura. Quindi sarà una bocciatura per così dire, preterintenzionale. Come dire che un tale comportamento è passibile solo di sospensione, non di bocciatura. Valutazione che più avanti – spero di no – porterà a dire che sì, ma, però, tutto sommato sono ...