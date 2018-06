BMX | Mondiali 2018 | Sylvain Andre e Laura Smulders sono i nuovi campioni! Giacomo

BMX - Mondiali 2018 : Tommaso Gasparoli conquista l’argento nel Challenge 15/16 anni! : Si aprono subito con un’ottima notizia per l’Italia i Mondiali 2018 di BMX, in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan). L’azzurro Tommaso Gasparoli conquista l’argento nella categoria Challenge 15/16 anni. Un risultato di grande prestigio per questo ragazzo che gareggia per l’A.S. Besnate e riesce così ad imporsi in un evento così importante, dimostrando quindi un grande potenziale. Titolo iridato conquistato dall’argentino Gianni Antonio ...

Ciclismo – Mondiali BMX : a Baku è argento per Gasparoli : L’azzurro si è aggiudicato il secondo gradino del podio nella categoria Challenge 15/16 anni. Oro per l’argentino Daddona, bronzo per l’olandese Goosens, nella Top Ten anche Matteo Tugnolo e Federico De Vecchi Parte col botto il Campionato del Mondo BMX di Baku, in programma in Azerbaijan fino al 9 giugno. E’ subito medaglia d’argento per la selezione azzurra, grazie all’ottima prestazione di Tommaso ...

Ciclismo BMX - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia per Baku : Francesco Gargaglia, CT della Nazionale Italiana di BMX, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 5 al 9 giugno. Si correrà su una pista molto particolare con salti distanti tra loro e dove bisognerà anche pedalare molto, serviranno tecnica e grande velocità. L’Italia sarà presente con i seguenti atleti, purtroppo le speranze di medaglia sono praticamente nulle e si proverà a fare bella ...