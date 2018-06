Blue Bloods 7 su Rai2 | anticipazioni 9 e 10 giugno | i Reagan tra droga e russi

Blue Bloods 7 su Rai2 - anticipazioni 3 e 9 giugno : Erin tra l’ex marito e un caso di droga : Continua Blue Bloods 7 su Rai2, con gli ultimi episodi della settima stagione in prima assoluta. Stasera, 3 giugno, l'emittente manderà in onda il diciannovesimo appuntamento - così come si legge sulla guida TV, in cui Erin sarà protagonista assoluta contro il suo ex marito Jack. La serie procedural è stata rinnovata da CBS per una nona stagione, attesa negli Stati Uniti il prossimo autunno. Si intitola "Amore perduto", l'episodio 7x19, di ...

Blue Bloods 7 su Rai2 - anticipazioni 2 e 3 giugno : Jamie e Eddie nel mirino della Disciplinare : Torna un nuovo appuntamento con Blue Bloods 7 su Rai2. In attesa dell'ottava stagione, che dovrebbe esserci già dal 17 giugno, stasera in seconda serata c'è un episodio inedito con la famiglia Reagan. La scorsa settimana vi avevamo annunciato la messa in onda dell'episodio "Amore perduto" del police procedural targato CBS, in realtà slittato a domani. Stasera, 2 giugno, ci sarà quindi il 7x18 "Un addio blu scuro", di cui la sinossi ...

Blue Bloods 8 in Italia a giugno? Primi dettagli sulla programmazione estiva di Rai2 : Mentre i telespettatori stanno seguendo gli ultimi episodi della settima stagione, molto presto arriverà anche Blue Bloods 8 in Italia. Dopo le prime voci, adesso sembra ufficiale. Le vicende della famiglia Reagan proseguirà nel mese di giugno con nuovi appuntamenti in prima assoluta. La data ufficiale della messa in onda è fissata per domenica 17 giugno, sempre su Rai2, la rete che da anni ospita il police procedural con Tom Selleck. Ancora ...

Blue Bloods 7 su Rai2 - anticipazioni 27 maggio e 2 giugno : Isaiah Washington guest star del 150° episodio : Prosegue l'appuntamento in prima assoluta con Blue Bloods 7 su Rai2 in seconda serata. La serie targata CBS festeggia il traguardo del 150° episodio con una guest star d'eccezione: Isaiah Washington, ex Preston Burke di Grey's Anatomy e Jaha in The 100, veste i panni del comandante Travis Jackson. Il police procedural è stato rinnovato dal canale per una nona stagione, in onda negli Stati Uniti in autunno. Si intitola "Un addio blu scuro" ...