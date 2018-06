Bimba trova il suo gattino ucciso con una fucilata | una taglia per trovare il killer

Trovata con uno spago stretto intorno al collo : Bimba di 3 anni è in coma in ospedale : Una bambina di tre anni è ricoverata in coma in ospedale a Roma dopo essere stata riTrovata dalla mamma riversa a terra con uno spago stretto intorno al collo. La donna ha chiamato subito i soccorsi del 118 : "Correte...

“Hanno rapito mia figlia” - ma la polizia trova la Bimba morta : arrestata mamma 19enne : Breanna Lewis, 19enne della Carolina del Sud, aveva detto alla polizia che uno sconosciuto l'aveva aggredita in strada e le aveva strappato la figlioletta di 11 mesi dalle braccia. Poche ore dopo però gli agenti hanno trovato la piccola morta poco lontano da casa: il corpicino era nascosto in una busta di plastica in una scatola di pannolini.Continua a leggere

Bimba di 18 mesi mastica barretta di hashish trovata in casa - arrestato il padre : Nei guai madre e padre incensurati. In un momento di distrazione dei genitori la piccola ha aperto un cofanetto con dentro una barretta di hashish e l'ha morsa. Dopo 24 ore in osservazione è stata dichiarata fuori pericolo ma dovrà trascorrere qualche altro giorno ricoverata. Denunciata a piede libero la madre.Continua a leggere

Mastica un pezzo di hashish trovato in casa - Bimba di 18 mesi in ospedale : Una bambina di 18 mesi è stata ricoverata in ospedale a Ravenna per sospetta intossicazione da hashish. L'episodio è avvenuto lunedì mattina. Secondo quanto ricostruito dagli...

Pisa. Va in ufficio alle 8 e dimentica la Bimba in auto - trovata morta alle 16 : Incredibile quanto successo nel Pisano. Un uomo è andato al lavoro e ha lasciato la sua bimba di un anno

Pisa : padre lascia figlia di 1 anno chiusa in auto - Bimba trovata morta : La piccola morta mentre era chiusa in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora il genitore. Inutile l'intervento dei sanitari del 118.Continua a leggere

Lazio - trovati in mare i cadaveri di una donna e di una Bimba : erano abbracciate : Lazio, trovati in mare i cadaveri di una donna e di una bimba: erano abbracciate Lazio, trovati in mare i cadaveri di una donna e di una bimba: erano abbracciate Continua a leggere

Mamma e Bimba trovate morte abbracciate in mare : Due corpi abbracciati, stretti l'uno all'altro per difendersi dalle onde. Il cadavere di una Mamma e di sua figlia sono stati trovati ieri mattina in mare tra Fondi e Terracina. A fare la tragica ...

Lazio - trovati in mare i cadaveri di una donna e di una Bimba : erano abbracciate : Tutte le piste vengono battute per risolvere il giallo della donna e della bambina ritrovate in mare, abbracciate, al largo di Terracina , Latina, . I cadaveri, con indosso il giubbotto di salvataggio,...

Terracina - I corpi di donna e Bimba ritrovati in mare : E' confermato: sono di una donna e di una bambina piccola i due corpi affiorati dal mare questa mattina a Terracina. Secondo quando riferito dalla Guardia Costiera, i cadaveri si trovavano vicini e la ...

Giallo a Terracina - trovati in mare i corpi di donna e Bimba abbracciate : di Rita Recchia Due cadaveri sono stati ritrovati in mare a Terracina . Secondo le prime indiscrezioni, ancora da confermare, si tratterebbe di una donna e di una bambina . I corpi sono stati ...

Giallo a Terracina - trovati in mare i corpi di donna e Bimba abbracciate : Due cadaveri sono stati ritrovati in mare a Terracina. Secondo le prime indiscrezioni, ancora da confermare, si tratterebbe di una donna e di una bambina. I corpi sono stati ritrovati abbracciati. La...

Terracina - trovati i corpi di donna e Bimba abbracciate 'Erano in mare da 4-5 giorni' : di Rita Recchia Due cadaveri sono stati ritrovati in mare a Terracina . Secondo le prime indiscrezioni, ancora da confermare, si tratterebbe di una donna e di una bambina . I corpi sono stati ...

Ritrovati donna e Bimba in mare al largo di Terracina : Sono di una donna e di una bambina piccola i due corpi affiorati dal mare questa mattina a Terracina. Secondo quando riferito dalla Guardia Costiera i cadaveri si trovavano vicini e la donna aveva un ...