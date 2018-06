Bimba di 10 anni cade dalla seggiovia

Per i medici la Bimba di 2 anni ha solo un reflusso ma aveva un tumore al cervello : Per i medici era solo un reflusso e si erano rifiutati di accelerare gli esami chiesti dalla famiglia dopo il suo netto peggioramento. La piccola bimba britannica avrebbe dovuto aspettare tre mesi ma in un altro ospedale hanno capito subito che era grave e l'hanno operata tre giorni dopo.Continua a leggere

Gb - Bimba di 6 anni chiama i soccorsi e salva la madre grazie a manovre di pronto soccorso imparate a scuola : Gb, bimba di 6 anni chiama i soccorsi e salva la madre grazie a manovre di pronto soccorso imparate a scuola Assegnato un premio speciale alla piccola Malak Touak Continua a leggere L'articolo Gb, bimba di 6 anni chiama i soccorsi e salva la madre grazie a manovre di pronto soccorso imparate a scuola proviene da NewsGo.

Pensano di averla messa a dormire - Bimba di 3 anni dimenticata in auto e morta asfissiata : I genitori erano tornati da fare la spesa ma, dopo aver scaricato le buste, hanno dimenticato la piccola nell'auto parcheggiatala al sole nel vialetto di casa. Hanno scoperto la piccola già cadavere solo dopo essersi risvegliati dal sonnellino pomeridiano.Continua a leggere

Iaia Orlando non ce l'ha fatta : è morta la Bimba abruzzese di 9 anni che lottava contro il tumore : Ilaria Orlando non ce l'ha fatta e a piangere per la scomparsa di Iaia , 9 anni, non c'è solo l'Abruzzo che da tempo ha sostenuto la lotte della bimba di Roccaras o contro la malattia. La piccola è ...

Roma - fascetta da elettricista al collo : grave Bimba di 3 anni : Una bimba di 3 anni è stata soccorsa ieri sera a Roma dopo essere stata trovata con una fascetta da elettricista stretta attorno al collo. La bambina è ora ricoverata in terapia intensiva. Quando il personale medico-sanitario è giunto nell'appartamento da cui era arrivata la chiamata al 118, la bimba era cianotica: trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni è stata poi trasferita al Bambin Gesù. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ...

Fascetta stretta sul collo - grave Bimba di 3 anni : Una bimba di tre anni è stata soccorsa ieri sera dai medici del 118 in un appartamento nel quartiere San Giovanni a Roma . La piccola non riusciva a respirare e aveva una Fascetta stretta intorno al ...