Biglietti falsi per i concerti di Vasco Rossi | i circuiti non ufficiali e le

(Di sabato 9 giugno 2018) Col debutto delNonStop Live lo scorso primo giugno a Torino, è tornata a farsi necessaria la raccomandazione al pubblico di evitare l'acquisto sunonper evitare di ritrovarsi conper idirischiando di vedersi rifiutato l'accesso allo stadio.Il fan club del Blasco ha fatto presente di aver ricevuto diverse segnalazioni di acquirenti truffati, che hanno acquistatopresso siti non autorizzati ricevendo ticket.Il solo circuito autorizzato alla commercializzazione deiper il nuovo tour negli stadi è sempre stato unicamente VivaTicket, che li ha messi in vendita tramite il linknonstop.vivaticket.it suddividendoli in lotti ed imponendo un limite massimo per transazione proprio per limitare il fenomeno del secondary ticketing, ossia evitare l'acquisto in massa con conseguente rivendita a ...