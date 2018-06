: Bernini: Conte su Russia? Preoccupante - TelevideoRai101 : Bernini: Conte su Russia? Preoccupante - ParisiSonia : RT @newsForzaItalia: G7: Bernini, in prima uscita Conte preoccupante dilettantismo - newsForzaItalia : G7: Bernini, in prima uscita Conte preoccupante dilettantismo -

"L'esordio internazionale al G7 del neo premiernon è stato dei migliori, frutto di improvvisazione e dilettantismo. Siamo preoccupati perché nel più importantesto mondiale non abbiamo mostrato autorevolezza come invece servirebbe all'Italia". Cosìdi Forza Italia. "Non è stato esaltante", dice, vedere il premier prima sostenere la posizione di Trump che chiede alladi rientrare nel G8 e poi "fare una improvvisa ritirata sotto la pressione del duo Macron-Merkel".(Di sabato 9 giugno 2018)