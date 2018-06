Beach Volley | Campionato Italiano | le prime coppie semifinaliste di Lecce

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Sorpresa Ingrosso : continua la corsa verso le finali! : Prosegue lo spettacolo targato Campionato Italiano Assoluto 2018 sulla spiaggia di San Cataldo. Nella giornata di oggi, ben 32 coppie, 16 maschili e 16 femminili, si sono sfidate sulla subbia rovente del litorale pugliese che, dopo le raffiche di vento della giornata di ieri, oggi ha riservato agli atleti condizioni climatiche ideali. continuano a stupire i gemelli Ingrosso nel tabellone maschile, che dopo aver sconfitto la coppia azzurra ...

Beach Volley - Youth Continental Cup 2018. Bertozzi/Scampoli prenotano il volo per Buenos Aires! Le azzurre alle Olimpiadi Giovanili! : L’Italia ci sarà anche nel Beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires in programma dal 6 al 18 ottobre prossimi. A qualificarsi per la manifestazione giovanile a Cinque Cerchi sono state le azzurre Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli che hanno conquistato la semifinale (e quindi l’accesso al torneo olimpico) della Youth Continental Cup in corso di svolgimento a Baden in Austria. Una sola sconfitta in avvio, poi percorso ...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. IMPRESA AZZURRA! Cinesi ko : Zuccarelli/Traballi in semifinale! : Splendida IMPRESA di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi nei quarti di finale di Nantong in Cina. La coppia azzurra si prende una grande rivincita battendo le giovani Cinesi Wang/Xia, che le avevano eliminate ai sedicesimi del torneo di Lucerna, e vola in semifinale del torneo 2 Stelle sulla sabbia cinese. Domani entrambe le giocatrici italiane cercheranno di conquistare il loro primo podio in carriera nel World Tour. Per Gaia Traballi, comunque, ...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi ai quarti : travolte le cinesi Qu/Bai! : Obiettivo quarti di finale centrato per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che superano senza troppi problemi 2-0 le cinesi Qu/Bai negli ottavi di finale del World Tour di Nantong (2 Stelle) e nel pomeriggio daranno l’assalto al miglior risultato in carriera nel World Tour provando a qualificarsi per le semifinali contro le “ragazzine terribili” del movimento cinese Wang/Xia. Nella sfida di questa mattina tutto facile per ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 San Cataldo. Qualificazioni - a volte ritornano : Ingrosso e Lo Re avanti! : Si è conclusa la giornata dedicata alle Qualificazioni della prima tappa del Campionato Italiano assoluto, in scena in questi giorni a Marina di San Cataldo (LE). Giornata ricca di gare che ha regalato un grande spettacolo agli appassionati presenti sul litorale, dando loro un piccolo assaggio di quella che sarà la stagione 2018. Nel tabellone maschile, tornano alla ribalta e si aggiudicano un posto in main draw, Paolo e Matteo Ingrosso, ...

Beach Volley - i risultati delle qualifiche di Lecce del campionato italiano : Il campionato italiano Assoluto di Beach Volley alla tappa inaugurale: i risultati della prima giornata Debutto all’insegna del vento e dello spettacolo per il campionato italiano Assoluto di Beach Volley: le raffiche che si sono abbattute sul litorale di Lecce non hanno impedito il regolare svolgimento della giornata inaugurale della prima tappa, dedicata alle qualificazioni maschili e femminili. Al termine delle gare di Marina di San Cataldo, ...

Beach Volley Campionato Italiano : I risultati delle qualifiche di Lecce : Oggi su La Gazzetta dello Sport, media partner ufficiale della manifestazione, è stato inoltre pubblicato un numero speciale dell'inserto "V come Volley", in gran parte dedicato al Campionato ...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Agli ottavi Zuccarelli/Traballi - out al primo turno le altre azzurre : Una coppia azzurra avanti, le altre eliminate al primo turno. A Nantong l’Italia esulta a metà, anzi per un terzo perchè solo Zuccarelli/Traballi riescono a superare lo scoglio della prima giornata di gare nel main draw e volano Agli ottavi di finale dove domani alle 10 affronteranno la coppia di casa Qu/Bai, all’esordio in un torneo del World Tour assieme (per Qu è debutto assoluto, mentre Bai ha cinque tornei stagionali alle spalle ...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi ok : ora sfida alle brasiliane! Sconfitte le azzurre provenienti dalle qualificazioni : Una vittoria e due Sconfitte: questo il bilancio, ampiamente previsto, della prima mattinata di gare per le tre coppie azzurre impegnate nel torneo 2 Stelle di Nantong in Cina. Le buone notizie arrivano dal binomio che era già in main draw, Zuccarelli/Traballi che ha avuto la meglio in tre set delle greche Karagkouni/Spiliotopoulou, ormai avversarie abituali delle coppie italiane in questa prima parte della stagione. Zuccarelli/Traballi hanno ...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Tris di coppie azzurre in tabellone principale : Meglio di così non poteva iniziare l’avventura azzurra nel torneo 2 Stelle di Nantong. Tutte le coppie della Nazionale italiana sono entrate in tabellone principale e l’unica nota negativa è la sconfitta di Perry/Nucete che, però, hanno lasciato via libera alle giovanissime Puccinelli/Gradini, bravissime poi ad ottenere l’ingresso nel main draw, assieme a Barboni/Costantini, mentre Traballi/Zuccarelli erano già certe ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 San Cataldo. Sulla sabbia del Salento riparte la caccia al tricolore : Sarà il litorale di Marina di San Cataldo (LE) ad avere l’onore di dare il via al Campionato assoluto di Beach volley 2018, maschile e femminile. Tanto l’entusiasmo per l’inizio di questa stagione e tante le coppie iscritte pronte ad affrontare al meglio questi tre giorni di gare. Lista d’ingresso ricca di nomi noti sia per quanto riguarda la categoria maschile che quella femminile. Nel tabellone maschile, al primo posto tra le teste di serie ...

Beach Volley - tutto pronto per il Campionato italiano assoluto maschile e femminile : si parte l’8 giugno da Lecce : Da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce Semaforo verde per l’edizione 2018 del Campionato italiano assoluto maschile e femminile di Beach volley: da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce, a Marina di San Cataldo. Il più grande evento ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Nantong. Quanta Italia in cerca del tabellone principale sulla sabbia cinese : Prosegue il circuito orientale del World Tour e, dopo l’interessante torneo di Jinjiang della settimana scorsa, il World Tour si trasferisce a Nantong, nella provincia del Jiangsu, sulla riva settentrionale del fiume Azzurro per un 2 Stelle solo femminile e la speranza degli appassionati Italiani è che anche la sabbia si colori di Azzurro. Sono ben quattro le coppie Italiane al via, con Zuccarelli/Traballi già certe della presenza nel Main ...