BE | uomo investito e ucciso da veicolo agricolo

Padova - incidente lungo l’A4 : uomo attraversa l’autostrada me viene investito e ucciso : L'incidente è avvenuto all'altezza di Padova: un uomo apparentemente sulla trentina ha tentato di attraversare l'autostrada. Un'auto è riuscita a schivarlo, mentre un furgone l'ha centrato in pieno uccidendolo sul colpo. A causa della tragedia di è immediatamente formata una lunga coda: la polizia stradale indaga per scoprire come mai la vittima avesse tentato di attraversare a piedi un'autostrada.Continua a leggere

Roma : uomo investito - ricoverato in codice rosso : Roma – Si trova in codice rosso. E’ stato ricoverato al policlinico Tor Vergata. E’ l’Uomo di nazionalità filippina investito nella serata di ieri in viale della Bella Villa, al Casilino. Ad investirlo una donna alla guida di un’autovettura di piccole cilindrata. Sul posto sono intervenuti i vigili del V gruppo Casilino che hanno sottoposto la donna all’etilometro, risultato negativo. Naturalmente, nelle ...

Monza : morto uomo investito da treno : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – E’ deceduto l’uomo investito stamane da un treno nei pressi del passaggio a livello di via Emilio Osculati, a Monza. Si tratta di un 67enne residente nel capoluogo brianzolo.Agli investigatori della Polfer, il macchinista del treno ha dichiarato di aver visto l’uomo steso sui binari e di non aver fatto in tempo a bloccare il convoglio. Gli agenti stanno compiendo ulteriori accertamenti. ...

Pedone investito in corso Regina Margherita a Torino da una Lancia Musa guidata da un 26enne romeno ubriaco : per l'uomo niente da fare : Alle ore 4.50 circa di oggi, domenica 29 aprile, a Torino, si è verificato un gravissimo incidente stradale. In corso Regina Margherita all'altezza del civico 202, poco prima del sottopasso di corso ...

Ladispoli-Cerveteri - investito da treno in stazione/ Ultime notizie - morto un uomo : ritardi Roma-Civitavecchia : treno investe uomo in stazione Ladispoli-Cerveteri: Ultime notizie, è morta la persona ma è mistero su cause. Suicidio o fatalità? La terza tragedia sulla Roma-Civitavecchia in 2 settimane(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:47:00 GMT)

Omicidio stradale - arrestato l'uomo che ha investito l'imprenditore Antonio Stragaprete : Omicidio stradale. È questa l'accusa mossa al sessantenne che, alla guida di un'Audi, ha investito fatalmente il centuaro Antonio Stragaprete, 57enne imprenditore campobassano, titolare della Califel. ...