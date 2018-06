Basket – U16 femminile | la Basket Costa x Unicef campione d’Italia

sportfair

: RT @Italbasket: ?????? Finale Nazionale U16?? ?? Palasport Costa Masnaga ?? - michimonti : RT @Italbasket: ?????? Finale Nazionale U16?? ?? Palasport Costa Masnaga ?? - legabasketfem : RT @Italbasket: ?????? Finale Nazionale U16?? ?? Palasport Costa Masnaga ?? - peterkama : RT @Italbasket: ?????? Finale Nazionale U16?? ?? Palasport Costa Masnaga ?? -

(Di sabato 9 giugno 2018)x l’Under 16. Battuta l’Academy Mirabello 71-62. Terzo posto per Geas, ko San Raffaele 54-34 Due settimane dopo il titolo in Under 18, ilx l’firma il bis nella Finale Nazionale Under 16battendo nella finalissima laAcademy Mirabello 71-62. La squadra di coach Cosimo De Milo ha dominato la settimana in terra brianzola, chiudendo in bellezza imponendosi con talento e carattere sulle ferraresi, l’altra squadra che aveva impressionato maggiormente per tutto l’arco della manifestazione intitolata alla memoria di Roberta Serradimigni. Per le pantere si tratta del terzo titolo nazionale dopo quello Under 18 2018 e quello Under 14 nel 2017. Nel palmares anche un titolo Under 14 3×3 nel Join the Game 2017. “Questa società sta raccogliendo i frutti del tanto lavoro svolto in questi anni nel Settore ...