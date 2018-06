Basket | Serie A | gara-3 | Trento-Milano 72-65

Basket - Finale Scudetto 2018 : Trento ritrova Sutton e Hogue. La Dolomiti vince gara-3 e riapre la serie con Milano : Cuore, energia, grande difesa e soprattutto Dominique Sutton e Dustin Hogue. La Dolomiti Energia Trento vince gara-3 della Finale Scudetto 72-65 contro l’Olimpia Milano e riapre la serie, portandosi sul 2-1. Una grande prestazione della coppia di lunghi trentina e soprattutto in difesa dell’intera squadra di coach Buscaglia, che riesce a tenere l’attacco milanese addirittura sotto i 70 punti. Doppia doppia sia per Sutton ...

Basket - Serie A 2018 : Diego Flaccadori operato per un problema cardiaco : La stagione di Diego Flaccadori si è chiusa in anticipo. Il giocatore della Dolomiti Trentino dovrà essere operato per un problema cardiaco rivelato in seguito ad alcuni controlli. La diagnosi parla di una formazione benigna al lembo anteriore mitralico, che pur in assenza di rischi significativi per l’atleta, necessita di una immediata asportazione. Motivo per cui Flaccadori, 22 anni, ha deciso di sottoporsi quanto prima ...

LIVE Milano-Trento - gara-2 Basket in DIRETTA : Olimpia per l’allungo - trentini per impattare la serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trento, gara 2 della Finale Scudetto di serie A. Si torna nuovamente in campo al Forum dopo il successo all’esordio dell’Olimpia per 98-85. Un successo arrivato grazie ad una straordinaria prestazione di Andrew Goudelock, anche se Milano è sempre stata avanti per tutta la partita. La squadra di Simone Pianigiani cerca il 2-0 per allungare nella serie e per mettere Trento già con le ...

Serie A Basket – Che guaio per Cremona! Johnson Odom sospeso : trovato positivo ad un controllo antidoping : Guai in casa Vanoli Cremona: Lamar Johnson Odom sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positivo alla sostanza THC Metabolita > DL La prima sezione del Tribunale nazionale antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura nazionale antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il cestista statunitense della Vanoli Cremona Darius Earvin Johnson Odom, riscontrato positivo alla sostanza THC Metabolita ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via la finale Scudetto. Milano vuole partire bene in casa - Trento sogna subito il blitz esterno : Scatta questa sera la Serie che assegna lo Scudetto 2018 di Basket. Una finale che pone di fronte l’EA7 Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trento. La squadra di Buscaglia sa come si vince contro l’Olimpia, ricordando il 2-0 nei quarti di Eurocup nel 2016 e soprattutto il perentorio 4-1 dello scorso anno in semifinale, mentre Milano ha solo un dolce ricordo nel 3-0 dei quarti di finale di due stagioni fa. Guardando solo la ...

Basket - Serie A - domani via alle finali Pianigiani : 'Occhio al blitz di Trento' : Una lunga attesa. Milano e Trento hanno chiuso le rispettive semifinali in 4 partite. L'Olimpia ha sbancato Brescia in gara-4 giovedì 30 maggio, la Dolomiti ha scucito lo scudetto a Venezia la sera ...

Milano-Trento - Finale Scudetto gara-1 Serie A Basket : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Milano e Trento sono pronte per iniziare la Serie che assegnerà il tricolore. La Finale Scudetto della Serie A di Basket scatterà martedì 5 maggio con la disputa della gara1 al Mediolanum Forum di Assago: l’Olimpia partirà con tutti i favori del pronostico ma l’Aquila non si presenterà per fare da vittima sacrificale. I meneghini, dopo lo smacco subito l’anno scorso, sono tornati a disputare l’atto conclusivo spazzando ...

Basket. Il Lamezia batte il San Nicola Cedri - 57-56 - ed è in Serie B : Poche parole di cronaca: in questi casi parla solo il risaltato. Lamezia fa la storia e conquista la Serie B per la prima volta. IL TABELLINO Basketball Lamezia-San Nicola Cedri 57-56 , 20-16,35-31, ...

Serie A Basket - Hogue e Forray portano Trento in finale : La Dolomiti Energia Trento sconfigge 84-76 la Reyer Venezia e conquista la seconda finale scudetto consecutiva

Playoff Basket Serie A - Dolomiti Energia Trentino-Umana Venezia 84-76 : l'Aquila è in finale con Milano : Sarà Trento l'avversaria di Milano nella Serie di finale per lo scudetto: la vittoria 84-76 in gara 4 con Venezia chiude la sfida di semifinale eliminando i campioni d'Italia. Il ritmo è altissimo fin ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento è ancora in finale! Venezia si arrende in gara-4 : La Dolomiti Energia Trento è ancora in finale. La squadra di coach Buscaglia raggiunge l’Olimpia Milano nell’ultimo atto dei Playoff di Serie A, dopo aver sconfitto in gara-4 la Reyer Venezia per 84-76. Trento chiude, dunque, la Serie per 3-1 e andrà a caccia del suo primo Scudetto. In casa Trento grande prestazione di Dustin Hogue, autore di una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi. Decisivi anche i 17 punti di Shavon Shields e i ...

Basket Santa Rita Taranto. Una partita al giorno per tre giorni. In palio c'è la serie B : Per la cronaca, le due pugliesi in corsa per la B saranno impegnate a Ferentino. Fas Basket Corato, prima classificata al termine della stagione regolare, affronterà Virtus Pozzuoli venerdì 1° giugno ...