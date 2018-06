Basket | finali A-2 | domani gara-1 Trieste-Casale

Basket finali scudetto - Jerrells e Goudelock portano Milano sul 2-0 : L'EA7 porta a casa anche gara 2 battendo Trento 90-80. Devastante il contributo dei due americani , 52 punti complessivi,

Basket : finali Nba - Golden State sul 3-0 : ANSA, - CLEVELAND, 7 GIU - Kevin Durant ha messo a segno 43 punti ed i Golden State Warriors si sono portati sul 3-0 nella serie della finale Nba contro i Cleveland Cavaliers, battuti 110-102. Ora i ...

Finali scudetto Basket - Milano ferma il volo dell'Aquila : L'EA7 Milano, trascinata dall'ex Maccabi , 26 punti con 6/10 da tre, , doma la Dolomiti Energia Trento 98-85 e si porta sull'1-0

Basket - Serie A - domani via alle finali Pianigiani : 'Occhio al blitz di Trento' : Una lunga attesa. Milano e Trento hanno chiuso le rispettive semifinali in 4 partite. L'Olimpia ha sbancato Brescia in gara-4 giovedì 30 maggio, la Dolomiti ha scucito lo scudetto a Venezia la sera ...

Fortitudo Bologna Casale/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (semifinali Basket A2 - gara-4) : diretta Fortitudo Bologna Casale Monferrato, info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della semifinale playoff di basket A2. La Consultinvest ha riaperto tutto: 1-2(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Video/ Casale Monferrato Fortitudo Bologna - 82-79 - : highlights della partita - Basket A2 - semifinali gara 2 - : Video Casale Monferrato Fortitudo Bologna , 82-79, highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali dei play off dei Basket Serie A2.

Video/ Casale Monferrato Fortitudo Bologna (82-79) : highlights della partita (Basket A2 - semifinali gara 2) : Video Casale Monferrato Fortitudo Bologna (risultato finale 82-79): highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali dei play off dei basket Serie A2.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:36:00 GMT)

Basket - Semifinali Serie A 2018 : l’Olimpia Milano espugna Brescia anche in gara-4 e si guadagna la finale : L’Olimpia Milano è la prima finalista della Serie A. La squadra di Simone Pianigiani ha espugnato Brescia anche in gara-4, 76-70, al termine di una partita comandata sin dall’avvio ma in cui gli ospiti hanno dovuto sudare fino all’ultimo, complice l’orgoglio di una Leonessa mai doma. Alla fine ha prevalso la voglia di Milano di arrivare in finale, dopo la delusione dello scorso anno, ma la sconfitta di stasera non toglie ...

Basket - Brescia ko Milano è la prima finalista del campionato : Milano è la prima finalista del campionato . La squadra di Pianigiani chiude la serie con la Germani Brescia in quattro atti, con il decisivo successo al PalaGeorge di Montichiari , 70-76, . Assoluto ...

Video/ Trento Venezia - 81-63 - : highlights della partita - Basket Serie A1 - semifinali gara 3 - : Video Trento Venezia , 81-63, : highlights della partita, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1 di Basket.

Video/ Trento Venezia (81-63) : highlights della partita (Basket Serie A1 - semifinali gara 3) : Video Trento Venezia (risultato finale 81-63): highlights della partita, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1 di basket.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:32:00 GMT)

Video/ Brescia Olimpia Milano - 74-80 - : highlights della partita - Basket Serie A1 - semifinali gara 3 - : Video Brescia Olimpia Milano , 74-80, : highlights della partita di Basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto.

Video/ Brescia Olimpia Milano (74-80) : highlights della partita (Basket Serie A1 - semifinali gara 3) : Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 74-80): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)

Basket : Semifinali - stasera - 20.45 - gara-3 Brescia-Milano : SERIE A Il nuovo calendario La serie di semifinale Milano-Brescia torna in campo stasera , 20.45, al PalaGeorge di Montichiari, il feudo della Leonessa, sul punteggio di 1-1. In gar-2 al Forum, l'EA7 ...