Basket 3×3 | Mondiali 2018 | la Serbia parte forte nel torneo maschile L’Italia femminile

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : l’Italia femminile esordisce con due successi contro Malesia e Turkmenistan : Esordio con doppio successo per l’Italia femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila, Filippine: le azzurre, con Angela Adamoli coach e Raelin D’Alie, Giulia Ciavarella, Giulia Rulli e Marcella Filippi in campo, hanno facilmente superato la Malesia per 22-9 e il Turkmenistan per 22-10. Le azzurre torneranno in campo lunedì 11, nella mattina italiana, per giocare contro Indonesia e Repubblica Ceca e ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : i risultati della prima giornata. Sorpresa la Slovenia - Polonia e Cina a valanga : Nelle Filippine sono iniziali i Mondiali 2018 di Basket 3×3, disciplina che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è presente con la compagine femminile, le azzurre saranno protagoniste nei prossimi giorni. Di seguito i risultati della prima giornata. MASCHILE: Nel gruppo B c’è già una mezza Sorpresa perché al comando troviamo due squadre diverse dalla Slovenia testa di serie: i balcanici infatti sono ...

Basket – Finals 3×3 Italia di Riccione 2018 : il Montepremi ed il calendario dei Torneo Gold e Pink : Alle Finals 3×3 Italia di Riccione parteciperanno 64 squadre maschili e 20 squadre femminili categoria Open Il Torneo 4nci di Mestre (Venezia) del prossimo 9 giugno darà il via ufficialmente alla stagione del circuito 3×3 Italia 2018. Attraverso i Tornei Gold, Silver e Pink, organizzati per la FIP dal promoter FISB, in tutt’Italia si potrà giocare per qualificarsi alle Finals 3×3 Italia di Riccione del 27-29 luglio e ...

Basket 3×3 – World Cup : scelte le azzurre per Manila : scelte le azzurre per la FIBA 3×3 World Cup di Manila. L’esordi il 9 giugno contro la Malesia Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli rappresenteranno l’Italia alla FIBA 3×3 World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila (Filippine) dall’8 al 12 giugno. Le giocatrici sono state selezionate dall’allenatore Angela Adamoli alla fine del raduno iniziato a Roma lo ...

Basket 3×3 : De Vico sostituisce Marini per la Roma Leonis : 3×3. Roma Leonis. Niccolò De Vico sostituisce Pierpaolo Marini per i Fiba Challenger Niccolò De Vico (1994, 200, Grissin Bon Reggio Emilia) farà parte di Roma Leonis, la squadra Open maschile 3×3 che parteciperà ai FIBA Challenger di – The Hague (Olanda), 2-3 giugno – Lignano (Italia), 14-15 luglio – Bucarest (Romania), 11-12 agosto – Lubiana (Slovenia), 17-18 agosto Niccolò De Vico sostituisce Pierpaolo Marini ...

Basket 3×3 – Le iniziative FIP per lo sviluppo della disciplina : Le iniziative della FIP per lo sviluppo del 3×3. Roma Leonis, squadra italiana in campo per il FIBA World Tour Il 3×3 è una disciplina olimpica dal giugno dello scorso anno. L’esordio è previsto ai Giochi Olimpici di Tokio 2020. Nel frattempo, seguendo le indicazioni della FIBA, la FIP ha avviato una serie di iniziative per incentivare la pratica del gioco, la formazione di giocatori specializzati, la partecipazione e l’organizzazione ...

