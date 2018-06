blogo

: Bari, tossicodipendente non paga cocaina: pusher lo lanciano dalla finestra. 3 arresti - fattoquotidiano : Bari, tossicodipendente non paga cocaina: pusher lo lanciano dalla finestra. 3 arresti - TuttOSuLinuX : Cronaca: Bari, tossicodipendente non paga: i pusher lo lanciano dalla finestra... #Bari #tossicodipendente #paga… - GiostraGiacomo : Bari, tossicodipendente non paga cocaina: pusher lo lanciano dalla finestra. 3 arresti - Il Fatto Quotidiano -

(Di sabato 9 giugno 2018) Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Casamassima, comune in provincia di, con le accuse di spaccio, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Lo scorso primo di maggio un uomo di Casamassima è finito in ospedale dopo essere volato giùposta al primo piano nella rampa delle scale della sua abitazione. La dinamica è parsa strana agli inquirenti, che hanno subito sospettato che qualcuno l'avesse spinto con forza fuori.Nel corso delle indagini è emerso che a lanciarlo giùerano stati tre uomini: G.D., 32 anni, D.D.M., 53, e V.A., 20. I tre da oltre un anno vendevano cocaina alla vittima, che non riusciva più a rispettare imenti. Prima l'hanno minacciato e poi sono passati alle vie di fatto, pretendendo di ricevere 2000 euro inmento, cifra comunque superiore al debito accumulato dal. Con ...