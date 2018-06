Bari | tossicodipendente non paga cocaina | pusher lo lanciano dalla finestra 3 arresti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018) Aveva acquistato a lungoa debito, senza mai saldare il conto. Così i, dopo averlo minacciato, lo hanno lanciatoprovocandoli ferite superiori ai 40 giorni. In tre sono stati arrestati dai carabinieri di Casamassima, in provincia di, su ordine del gip che ha vagliato le richieste della procura che li accusa di spaccio, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Le indagini, avviate i primi giorni dello scorso mese di maggio, sono partite dal ricovero in ospedale di Acquaviva delle Fonti di undi Casamassima. L’attività investigativa ha permesso di appurare che i tre indagati, da circa un anno, avevano ceduto giornalmente dosi dial giovane assuntore, il quale però non riusciva a rispettare imenti. Ciò avrebbe fatto scattare la violenza da parte dei fornitori di droga che avevano iniziato a minacciare il giovane per ...