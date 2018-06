Banche : Abi - si rafforza impegno per finanziare crescita sostenibile (2) : (AdnKronos) – Rispetto all’offerta di servizi e prodotti con finalità ambientale e di sviluppo sostenibile, dall’indagine emerge che oltre il 90% del campione offre finanziamenti agevolati per favorire l’approvvigionamento da fonti rinnovabili dei clienti imprese piccole, medie e grandi, e mutui ipotecari a tassi agevolati per l’acquisto di abitazioni con connessa ristrutturazione per l’efficienza energetica; ...

Banche : Abi - si rafforza impegno per finanziare crescita sostenibile : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Si rafforza l’impegno delle Banche per lo sviluppo sostenibile, attraverso investimenti responsabili e che mirano a sostenere progetti a ridotto impatto ambientale. è quanto emerge dall’indagine realizzata dall’Abi ESG Benchmark 2017 su aspetti ambientali, sociali e sui processi di gestione con la collaborazione di Banche rappresentative del 76% del settore in termini di totale attivo. Nelle ...

Governo : Venesio (Abi) - revisione su Banche popolari? Valuteremo testi : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – “Noi faremo le valutazioni solo sui testi, quando ci saranno i testi. Non facciamo nessuna altra valutazione”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Abi, Camillo Venesio, a margine del congresso della Uilca a Milano, a chi gli chiedeva un commento sulle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato una revisione dei provvedimenti sul credito cooperativo e sulle banche ...

Abi - al via la sperimentazione della tecnologia blockchain in 14 Banche : Un primo gruppo di banche italiane ha avviato la sperimentazione operativa di una blockchain. A breve, dopo una prima fase di test, la sperimentazione sarà estesa ad un più ampio numero di banche. Ad ...

Banche : Abi - cresce presenza su social : ANSA, - ROMA, 26 MAG - I social fanno sempre di più la differenza anche per il settore bancario. E' quanto emerge dall'ultima indagine dell'Abi con la collaborazione delle Banche aderenti all'...

Banche : Abi - in Lombardia rapine -45 - 8% nel 2017 - azzerate in 10 anni : Milano, 24 mag. (AdnKronos) - Quasi dimezzate, in un anno, le rapine in banca in Lombardia. Nel 2017 sono stati 32 i colpi allo sportello effettuati nella regione contro i 59 del 2016, con un calo del 45,8%. Nessun colpo a Como, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza e Sondrio. La diminuzione conferma i

ABI - Banche determinanti nel sociale e nella cultura : Teleborsa, - Le banche operanti in Italia hanno investito ben 516 milioni di euro nel sociale e nella cultura . Il dato, relativo al biennio 2014-2015, emerge da una ricerca del prof. Guido Guerzoni ...

Banche : Abi incontra Associazione Bancaria Sammarinese - piena collaborazione : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Oggi si sono incontrate le delegazioni dell’Associazione Bancaria Italiana, guidata dal Presidente Antonio Patuelli e dal Direttore generale Giovanni Sabatini, e quella dell’Associazione Bancaria Sammarinese, guidata da Domenico Lombardi, accompagnato dal Consigliere Emanuele Rossini. Nell’incontro, si legge in una nota, sono state affrontate diverse tematiche di interesse comune, concentrando ...

Banche popolari - Consulta : limiti rimborso azioni stabiliti da Ue : Roma, 15 mag. , askanews, Le regole prudenziali dell'Unione europea in materia bancaria in particolare sulle condizioni per computare le azioni nel capitale primario delle Banche non lasciano al ...

Banche popolari - Consulta : limiti rimborso azioni stabiliti da Ue : Roma, 15 mag. , askanews, - Le regole prudenziali dell'Unione europea in materia bancaria - in particolare sulle condizioni per computare le azioni nel capitale primario delle Banche - non lasciano al ...

Banche - si amplia accordo Abi-imprese su nuove garanzie crediti : Roma, 11 mag. , askanews, Si allarga ad altre organizzazioni imprenditoriali l'accordo Abi-Confindustria sulle nuove garanzie per i crediti. Lo afferma l'associazione bancaria, sottolineando che con ...