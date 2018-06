Bambina di 10 anni cade dalla seggiovia al Cimone 

Milano - sposa-Bambina del Bangladesh : padre condannato/ Tre anni e 9 mesi - maltrattava anche la moglie : Milano, sposa-bambina del Bangladesh: padre condannato. Tre anni e 9 mesi al padre-padrone, maltrattava anche la moglie, colei che ha denunciato il tutto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:11:00 GMT)

Brescia - Bambina di 4 anni abbandonata in auto/ Salvata da 2 poliziotti : denunciata ragazza rumena : Brescia, bambina di 4 anni chiusa in auto, Salvata da 2 poliziotti: denunciata una ragazza per abbandono. E' accaduto quest'oggi nella città lombarda: è di origini rumene(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:12:00 GMT)

Roccaraso in lutto - è morta Iaia : la Bambina di 9 anni era affetta da neurobalstoma : Grazie al mondo dello sport nazionale ed internazionale: del calcio, del pattinaggio, della danza, dello sci, della pallavolo, del basket e del tennis, perché ha scelto di far parte della nostra ...

Roma - fascetta attorno al collo : grave Bambina di 3 anni/ La madre l’ha trovata cianotica riversa a terra : Roma, fascetta attorno al collo: grave bambina di 3 anni: la madre l’ha trovata cianotica riversa a terra. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì nel quartiere San Giovanni(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Milano - salva la sua Bambina di 10 anni dal matrimonio combinato : Non poteva accettare che la sua bambina, a soli dieci anni, sposasse un uomo di ventidue. Una mamma che vive a Milano, come riferisce Il Giorno, per impedire che la figlia fosse portata in Bangladesh, il paese d’origine della sua famiglia, per un matrimonio troppo precoce con un parente molto più vecchio, ha strappato i passaporti e i documenti di viaggio che il padre aveva preparato per partire. Subito dopo ha preso coraggio ed è andata a ...

Italia da Medioevo. A 10 anni sposa Bambina con un uomo di 22. La reazione disperata della madre : Un destino segnato, a soli 10 anni di età. Un momento della vita in cui le uniche cose che dovrebbero contare sono la scuola, il gioco e la famiglia, ma invece per questa bimba era in programma il matrimonio con un uomo di 12 anni più grande. Era stato il padre a stringere questo accordo inaccettabile e a salvare la piccola ci ha pensato la mamma con un gesto eclatante. La donna ha strappato il passaporto suo e della figlia per evitare il ...

Milano - sposa Bambina a 10 anni con 22enne in Bangladesh/ Mamma evita nozze combinate stracciando i passaporti : Milano, sposa bambina a 10 anni con un 22enne in Bangladesh: Mamma la salva dalle nozze combinate stracciando i passaporti. Processo in corso, denuncia per il marito(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:46:00 GMT)

Verona - Bambina di 5 anni rischia di annegare in piscina/ Ultime notizie Malcesine : sfuggita agli zii - è grave : Verona, bambina di 5 anni rischia di annegare in piscina in un residence a Malcesine. Ultime notizie: era sfuggita agli zii, è grave ma non in pericolo di vita. La prognosi è riservata(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 00:12:00 GMT)

Napoli - Bambina di 11 anni salvala mamma dal padre violento : "Lui la picchia da quando sono nata e ora è qui col coltello", queste parole la bambina ha pronunciato a telefono. Dall'altra parte della cornetta Iolanda Ippolito, criminologa e presidente dell'...

Bambina no-vax ricoverata per tetano / Torino - i genitori della bimba di 7 anni indagati per lesioni colpose : Bambina no-vax ricoverata per tetano, Torino: i genitori della bimba di 7 anni indagati per lesioni colpose. Anche il secondo figlio della coppia non è vaccinato e scatta l'allarme.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:06:00 GMT)

Francavilla - lancia la figlia di 10 anni e si suicida/ Mistero sulla Bambina : precipitata senza neanche urlare : Francavilla, lancia figlia da cavalcavia A14 e suicida: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del viadotto e sull'inchiesta della Polizia(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:21:00 GMT)

Investe una Bambina di 4 anni che cammina con la mamma e scappa : identificato e denunciato : Investe una bambina di 4 anni e poi scappa ma viene identificato e denunciato. Il pirata della strada è un quarantunenne di Porcia . A volante di un'auto, l'uomo stava percorrendo via Cappuccini a ...

Colorado : orso attacca e ferisce una Bambina di 5 anni nel giardino di casa : Un orso ha attaccato e ferito una bambina di 5 anni a sud-ovest di Palisade, nel Colorado. Erano circa le 2:30 della notte tra sabato e domenica scorsi quando una donna ha sentito delle urla provenire dal suo giardino, secondo una dichiarazione del Colorado Parks and Wildlife. È uscita fuori e ha visto un grande orso bruno trascinare la sua bambina di 5 anni che, a quanto pare, sarebbe uscita per verificare rumori che credeva fossero causati dal ...

"È gastrite" : Bambina di due anni muore per emorragia cerebrale : L'inchiesta giudiziaria dovrà fare piena luce su una drammatica vicenda. Bimba di due anni muore in ospedale Una bambina di due anni è morta venerdì 4 maggio 2018 all'ospedale Regina Margherita di...