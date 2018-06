Auto – Mission E : la prima sportiva di Porsche elettrica al 100% si chiama Taycan : Dopo i festeggiamenti per i 70 anni di Porsche, la casa motoristica tedesca punta ad un’Auto 100% elettrica Il futuro della mobilità si fa sempre più vicino: l’inizio della produzione in serie della prima Porsche a trazione esclusivamente elettrica è previsto per il prossimo anno. Nel frattempo è stato deciso il nome ufficiale di questa sportiva: il prototipo “Mission E”, il nome attualmente utilizzato per indicare l’intera proposta di ...

Porsche - bloccate vendite nuove Auto in Europa/ Il nodo delle norme in materia di emissioni di gas di scarico : Porsche, bloccate vendite nuove auto in Europa. Il nodo delle norme in materia di emissioni di gas di scarico. E intanto la Holding acquisisce il Gruppo Bonaldi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:29:00 GMT)

Energia : EY - in futuro Auto generazione costo inferiore a trasmissione : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Il settore dell’Energia, benché sia sempre stato guidato da un’elevata presenza della tecnologia, oggi sta sperimentando un’accelerazione estremamente marcata. L’innovazione tecnologica sta cambiano radicalmente il modo in cui l’Energia viene generata, scambiata e consumata: EY stima che entro il 2045 potrebbe verificarsi uno scenario in cui l’auto generazione e consumo ...

Energia : EY - in futuro Auto generazione costo inferiore a trasmissione (2) : (AdnKronos) – In tema di generazione di Energia, la Strategia Energetica Nazionale (Sen) ha posto obiettivi molto ambiziosi in termini di riduzione delle emissioni di CO2 da usi energetici, che richiedono un aumento del contributo delle fonti rinnovabili: se nel 2015 il mix di produzione elettrica vedeva il 39% di rinnovabili, 39% di gas e il 22% di fossili, nel 2030 il mix dovrà diventare 61% di rinnovabili e 39% di gas. Un transizione ...

Carburanti a elevata Automazione : pronte regole per trasmissione dati : Via libera alle regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione. I criteri sono stati definiti ...

Dieselgate - 3 città si ribellano a Bruxelles Ricorso alla Corte Ue : “Commissione ha dato ai big dell’Auto diritto di inquinare” : Le città si ribellano alle regole Ue che “legalizzano” il Dieselgate, facendo causa alla Commissione di Bruxelles. Mentre Greenpeace affibbia a Roma la maglia nera nell’Unione per la mobilità sostenibile, la Corte di giustizia europea sta valutando se dar seguito o meno al Ricorso congiunto presentato dai sindaci di Parigi, Bruxelles e Madrid contro il “diritto di inquinare” accordato ai costruttori auto nel 2016. Il Ricorso, introdotto il ...

Auto : Anfia - Ue su emissioni Co2 veicoli pesanti non tiene conto specificità : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Anfia accoglie “con favore l’approccio in due tempi della proposta e supporta l’idea di validare in un secondo tempo la fattibilità del target al 2030. Ciononostante, Anfia ritiene che i livelli di riduzione proposti dalla Commissione per il 2025 e il 2030, rispettivamente 15% e 30%, siano eccessivi e che non siano stati fissati tenendo presenti le specifiche caratteristiche del mercato dei ...

Auto : Anfia - Ue su emissioni Co2 veicoli pesanti non tiene conto specificità (2) : (AdnKronos) – L’industria europea e italiana dei veicoli industriali, rileva l’Associazione, “accoglie favorevolmente, invece, il fatto che il 2019 sia stato designato come anno di riferimento per il raggiungimento di questi target, dato che da quell’anno in poi, tutti i produttori europei di questi veicoli utilizzeranno lo stesso strumento di calcolo (il software Vecto) per dichiarare e documentare le emissioni di ...

Auto : Anfia - Ue su emissioni Co2 veicoli pesanti non tiene conto specificità (3) : (AdnKronos) – Quando si prende in considerazione il veicolo nel suo insieme, una carrozzeria rigida o una motrice con rimorchio, rileva Anfia, “il mercato degli Autocarri diventa ancora più complesso. I veicoli industriali movimentano più di 14 miliardi di tonnellate di merci all’anno. Consegnano il 70% di tutta la merce trasportata su strada in Europa, ovvero circa il 90% del valore totale delle merci trasportate”.Nei ...

Auto : Anfia - Ue su emissioni Co2 veicoli pesanti non tiene conto specificità (2) : (AdnKronos) – L’industria europea e italiana dei veicoli industriali, rileva l’Associazione, “accoglie favorevolmente, invece, il fatto che il 2019 sia stato designato come anno di riferimento per il raggiungimento di questi target, dato che da quell’anno in poi, tutti i produttori europei di questi veicoli utilizzeranno lo stesso strumento di calcolo (il software Vecto) per dichiarare e documentare le emissioni di ...