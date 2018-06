Attacco omofobo a Napoli nel giorno dell' Onda Pride

huffingtonpost

(Di sabato 9 giugno 2018) "Recchia". "Recchia". Scritto a penna sui marmi del palazzo e inciso, a caratteri ancora più grossi, al centroa porta d'ingresso di casa sua. Nelin cui in Italia è partita l', il risveglio di Andrea Furgiuele è stato piuttosto amaro. Nella notte, qualcuno ha pensato bene di lasciargli quel messaggio di sette lettere quasi fin dentro casa. Una sola parola, in voga nel lessico'omofobia e utilizzata, ormai non solo più ae dintorni, per insultare i maschi omosessuali.Poco più che cinquantenne, architetto, appartenente a una famiglia molto nota a, Furgiuele ha denunciato lui stesso l'subìto, pubblicando sul suo profilo Facebook quattro foto e un commento ironico in quattro parole: "Il mio elegante condominio". Storico esponente dei Radicali, Furgiuele è consigliere nazionale del partito e ...