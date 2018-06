Atletica | Libania Grenot firma lo stagionale | 51 81 per la Panterita a Huelva Merlo

oasport

(Di sabato 9 giugno 2018)ha vinto i 400 metri del Meeting dicon il tempo di 51.81. Si tratta della miglior prestazioneper la due volte Campionessa d’Europa che alla quarta uscita dell’anno ha migliorato di 12 centesimi il crono di Clermont (12 maggio). Lanon ha avuto alcun problema a regolare la portoghese Catia Azevedo (52.31) e a riscattarsi dalla prestazione sottotono vista al Golden Gala di Roma la scorsa settimana. La primatista nazionale si sta preparando a puntino per la rassegna continentale, ad agosto si presenterà a Berlino per inseguire un magico tris consecutivo che la proietterebbe nella storia. Nella stessa riunione spagnola va annotato il ritorno di Margherita Magnani sui 1500m corsi in 4:07.88. Martinavola sui 3000m siepi, migliora il personale di ben 18 secondi e con 9:43.83 sale al quarto posto delle liste italiane ...