Atletica – Jesolo | Golitin fa 10 07 | l’Italia si accaparra 5 ori

sportfair

: RT @atleticaitalia: #atletica #maujesolo2018 un lampo? sui 100 metri e tanti #azzurri sul podio ?????????? nella prima giornata dei Campionati d… - Pagliarafabio : RT @atleticaitalia: #atletica #maujesolo2018 un lampo? sui 100 metri e tanti #azzurri sul podio ?????????? nella prima giornata dei Campionati d… - atleticaitalia : #atletica #maujesolo2018 un lampo? sui 100 metri e tanti #azzurri sul podio ?????????? nella prima giornata dei Campiona… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Il 21enne francese, Amaury, sfreccia ai Campionati del Mediterraneo Under 23: è il sesto crono europeo dell’anno La prima giornata dei Campionati del Mediterraneo Under 23 di(Venezia), è illuminata dal lampo sui 100 metri del francese Amaury, che sfreccia in finale 10.07 (+1.1), balzando al sesto posto nelle liste europee dell’anno. Il francese nelle batterie si migliora da 10.35 (il precedente primato personale) a 10.26, per poi abbattere nuovamente il PB con un crono di valore assoluto, che lo proietta tra gli osservati speciali in chiave Europei di Berlino., 21 anni, nel palmares aveva solo un bronzo nella 4×100 francese agli EuroJunior di Eskilstuna 2015. Il transalpino è ora undicesimo nelle liste europee under 23 di sempre, a 4 centesimi dal 10.03 di Filippo Tortu (sesto). Ma sotto i riflettori della rassegna – che vede in ...