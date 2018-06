blogo

: Partenza boom per Ora o Mai Più (25%) #ascoltitv - Mattiabuonocore : Partenza boom per Ora o Mai Più (25%) #ascoltitv - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 8 giugno 2018 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 8 giugno 2018 -

(Di sabato 9 giugno 2018) Prime Time Su Rai 1 Ora o mai più, prima puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo - Nessuno escluso, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film doc Così in terra ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La serie Le verità nascoste, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Lethal Weapon ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarto Grado - Le storie ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese - 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Fratelli di Crozza - Best of Summer ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Techetechetè, prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, ...