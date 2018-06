Ascolti TV 8 giugno 2018 | flop Le verità nascoste | trionfa Amadeus con Ora o mai più

Ascolti tv 8 giugno 2018 : Ora o mai più parte col botto : Ora o mai più, Ascolti tv: ieri sera la prima puntata dello show di Rai1 vista da 4,7 milioni di spettatori Un boom di Ascolti tv, al di là di ogni aspettativa. Non si esagera a commentare così i primi dati d’ascolto di Ora o mai più. Il motivo? Venerdì 8 giugno 2018, in prima […] L'articolo Ascolti tv 8 giugno 2018: Ora o mai più parte col botto proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 8 giugno 2018. Partenza boom per Ora o Mai Più (25%) - flop Le Verità Nascoste (8.8%). Nemo saluta al 4.8% : Ora o Mai Piu': Patty Pravo e Massimo Di Cataldo Su Rai1 la prima puntata del talent con Amadeus Ora o Mai Più - dalle 21.34 alle 0.14 – ha conquistato 4.730.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.725.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 940.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Lethal ...

Ascolti tv venerdì 8 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ora o mai più, prima puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo - Nessuno escluso, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film doc Così in terra ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La serie Le verità nascoste, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Lethal Weapon ha registrato un netto di ...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più vs Le verità nascoste | Dati Auditel 8 giugno 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 8 giugno 2018? Su Rai 1 è andato in onda il programma musicale Ora o mai più, una sorta di ultima possibilità per vecchie glorie della musica che dopo aver toccato con mano, per un periodo seppur breve, il successo, sono caduti nel dimenticatoio. Come è andato il debutto di Amadeus alla conduzione del nuovo programma? Su Canale 5, invece, è andato in onda una nuova puntata de Le verità nascoste. La serie tv ha ...

Ascolti TV | Giovedì 7 giugno 2018. Pino E’ 18.7% - Vuoi Scommettere 16.7% : Pino è: Federico Zampaglione e Ornella Vanoni Su Rai1 l’evento musicale Pino è – in onda dalle 21 all’1.29 – ha conquistato 2.886.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere? – in onda dalle 21.29 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 2.987.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 The Lone Ranger ha interessato 968.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Insurgent ha ...

Ascolti tv giovedì 7 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Pino è (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film The Lone Ranger ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 M di Michele Santoro, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Vuoi scommettere?, quarta puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Insurgent, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 giugno 2018. Avanti un Altro pure di Sera vince con il 17.5% - la Sciarelli all’11.6%. Flop Petrolio (6.9%). Scanzonissima chiude al 5.9% : Avanti un Altro, pure di Sera! Su Rai1 Petrolio – Speciale ha conquistato 1.480.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro, pure di Sera! ha raccolto dAvanti al video 3.428.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.137.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 The Transporter ha intrattenuto 1.985.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto dAvanti al ...

