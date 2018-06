Argentina | Perotti resta a casa | Enzo Perez rimpiazza Lanzini

Niente Mondiali per Perotti : l'Argentina chiama Perez per sostituire Lanzini : Niente Mondiali per Diego Perotti. Il giocatore della Roma, che era stato escluso dalla lista dei 23 per Russia 2018, era tornato a sperare dopo l'infortunio a Manuel Lanzini, ma il ct dell'Argentina, ...

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina ha scelto il sostituto di Lanzini : niente da fare per Perotti : Jorge Sampaoli, ct dell’Argentina, ha deciso il calciatore da convocare in luogo dell’infortunato Lanzini, costretto a dare forfait per i Mondiali russi Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha convocato il centrocampista del River Plate, Enzo Pérez per i Mondiali di Russia 2018, al posto dell’infortunato Manuel Lanzini. Lo ha comunicato la Federcalcio argentina. Il giocatore del West Ham ha riportato la rottura del ...

Mondiali Russia 2018 – Mamma a tempo pieno e sensualità tutta Argentina : ecco Julieta - la bionda compagna di Diego Perotti [GALLERY] : Julieta, compagna di Diego Perotti, volerà ai Mondiali di Russia 2018 al fianco del calciatore della Roma e della Nazionale argentina Siamo vicinissimi all’inizio dei Mondiali di Russia 2018. Senza l’Italia ai nastri di partenza, ma con tante wags sexy, la competizione calcistica iridata si appresta ad iniziare. Tra le sensuali compagne dei calciatori che potrebbero essere all’evento anche Julieta Perotti. compagna del ...