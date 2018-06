Arcivescovo Milano ordina 29 sacerdoti

Milano - l'Arcivescovo Delpini guida la processione con l'Eucaristia tra le vie di Gratosoglio : 'La composizione sociale dei nostri quartieri, e quindi delle nostre parrocchie, è davvero espressione di tutte le parti del mondo. È significativo che siano state scelte nell'anno del Sinodo 'Chiesa ...

Milano - l'Arcivescovo Delpini alla Rimaflow : "Economia ottusa - non calcola i danni che può fare alle persone" : La visita per conoscere da vicino l'esperienza di chi ha riportato alla produzione lo stabilimento chiuso a Trezzano sul Naviglio nel 2012: oggi ci lavorano 120...

Il Papa crea 14 cardinali. Ma il grande assente è l'Arcivescovo di Milano : Per Becciu, con questa porpora si aprirà probabilmente la strada per la guida di uno dei dicasteri della Santa Sede come la Congregazione per le Cause dei Santi o la Segreteria per l'Economia nel ...

Papa Francesco - a fine giugno 14 nuovi cardinali. Nell’elenco non c’è l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini : Porpora per Roma, ma non per Milano. Papa Francesco ha, infatti, annunciato che il 29 giugno prossimo nominerà 14 nuovi cardinali, di cui 11 elettori in un eventuale conclave, ovvero con meno di 80 anni di età. Tra essi ci sono ben tre italiani: Angelo De Donatis, vicario di Bergoglio per la diocesi di Roma; Giovanni Angelo Becciu, attualmente sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, che voci molto insistenti danno come nuovo ...

Milano : visita dell'Arcivescovo Delpini in Confcommercio (3) : (AdnKronos) - Un’azienda interessata stipulerà una convenzione con la scuola per ospitare lo studente (secondo un piano individuale di formazione concordato inserendo come premessa il protocollo quadro di Arcidiocesi di Milano, Caritas Ambrosiana e Confcommercio Milano). Non si parte da zero. Alla s

Milano : visita dell'Arcivescovo Delpini in Confcommercio : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - La regola delle decime: una pratica buona, molto antica, che dà il senso di appartenenza e condivisione alla vita di comunità. E’ l’esortazione nel primo 'Discorso alla Città', lo scorso 6 dicembre, dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini in visita oggi in Con

Milano : visita dell'Arcivescovo Delpini in Confcommercio (2) : (AdnKronos) - A Milano e area metropolitana (dove sono presenti 188 scuole) gli studenti nel triennio interessati all’alternanza scuola lavoro sono oltre 70mila per 8 milioni di ore di alternanza. In sostanza un millennio in ore. Cifra che spiega, oltre ai problemi burocratici, l’oggettiva difficolt