Andy Warhol | F come Fellini e il Borsino degli artisti su FIRST Arte

Valeria Rossi - in coppia con Orietta Berti/ "Come andare in galleria d'arte con Andy Warhol" (Ora o mai più) : Valeria Rossi , dalla notorietà con "Tre parole" all'aninomato e ritorno. La cantante più in voga dell'estate del 2001 sembra pronta a tornare a tutti gli effetti protagonista (Ora o mai più) (Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:41:00 GMT)

Chiude “Interview” - la rivista pop fondata da Andy Warhol : Interview, la celebre rivista pop fondata nel 1969 dall’artista statunitense Andy Warhol e dal giornalista inglese John Wilcock, verrà chiusa. La notizia è stata pubblicata dai giornali internazionali dopo le conferme dei dipendenti, e arriva dopo mesi di difficoltà: la The post Chiude “Interview”, la rivista pop fondata da Andy Warhol appeared first on Il Post.

Chiude Interview - il mensile fondato da Andy Warhol : (Foto: Becca923 from San Francisco, USA – Andy Warhal Museum. Pittsburgh, PA, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org) Dopo quasi 50 anni Chiude Interview magazine, mensile fondato nel 1969 da Andy Warhol, John Wilcok e Gerard Malanga. La rivista ha per decenni enfatizzato la vita delle celebrità e dalle numerose interviste è nato anche il libro The Philosophy of Andy Warhol: From A to B and Back Again, dato alle stampe dallo stesso ...