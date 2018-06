ilfattoquotidiano

: Amministrative, Di Maio: ‘Sindaci M5s avranno governo da loro parte’. Meloni: ‘Ricatto’. Martina: ‘Dovete servire t… - Cascavel47 : Amministrative, Di Maio: ‘Sindaci M5s avranno governo da loro parte’. Meloni: ‘Ricatto’. Martina: ‘Dovete servire t… - dammidamangiare : RT @fattoquotidiano: Amministrative, Di Maio: ‘Sindaci M5s avranno governo da loro parte’. Meloni: ‘Ricatto’. Martina: ‘Dovete servire tutt… - italianaradio1 : “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare… -

(Di sabato 9 giugno 2018) “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci chedallaparte ilnazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica. “Metteranno mano ai bilanci dei comuni, taglieranno dove non serve e investiranno dove serve. Una grande sfida che ci permetterà di recuperare risorse per i servizi sociali, le strade, le scuole, il trasporto pubblico locale”, rivendica il vicepremier. Le opposizioni hanno reagito parlando di “ricatto” ai cittadini e chiedendogli di chiarire che l’esecutivo sosterrà tutti gli amministratori locali senza guardare ...