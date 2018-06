Amministrative | alle urne per i Comuni

Domani si vota per le Amministrative 761 i comuni interessati - 20 i capoluoghi alle urne : Lega e Cinquestelle, tornano nemici alle urne . Di Maio: 'I sindaci del Movimento avranno il governo dalla loro parte'. Coro di polemiche d alle opposizioni, il vicepremier rettifica. 'Il governo è ...

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2018/ Amministrative : lo spoglio subito dopo la chiusura : COME si VOTA ALLE ELEZIONI Amministrative 2018 : quando e dove si VOTA ALLE COMUNALI , la scheda elettorale e gli eventuali ballottaggio. Comuni sup/inf ai 15mila abitanti, cosa cambia(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:48:00 GMT)

Toh chi si rivede - il Pd (che alle Amministrative rischia a Pisa e Siena) : Roma. Sì, sì, va bene: ci sono le amministrative e l’Italia è lunga e stretta, con la Sicilia e i suoi capoluoghi al voto, tra cui Ragusa, che diventò grillina anzitempo nel 2013, dove il sindaco uscente Federico Piccitto non si ripresenta e dove si candida Antonio Tringali. Dunque Catania, dove for

Luigi Di Maio : "Lega e M5s divisi alle Amministrative e alle europee" : Patto per il governo, ma divisi alle urne. Luigi Di Maio chiarisce i confini dell'accordo con Matteo Salvini per il nuovo esecutivo. Nel corso di un comizio a Marina di Ragusa, il ministro dello ...

Amministrative 2018 - manifesto elettorale di Enzo Alleori - Spoleto Sì - Socialisti riformisti - : Dobbiamo far parlare di Spoleto nella cronaca nazionale. 2. Miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari, al fine di ridurre l'isolamento della città e aprire nuovi orizzonti con le realtà ...

Il Pd - le Amministrative - gli alleati Napoli : 'Non temiamo Pogliese' : Nella mia idea di politica c'è la convinzione che bisogna sempre dimostrare di essere migliori degli altri, non convincersi, non sempre a ragione, che siano gli altri ad essere peggiori.