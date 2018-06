Amazon | l' ispettorato del lavoro colpisce | Abusa di dipendenti interinali | assuma

Amazon nel mirino dell’Ispettorato del lavoro : “Deve assumere 1308 lavoratori precari” : Amazon ha superato le quote consentite dalla legge di «lavoratori somministrati» e ora «dovrà assumere oltre 1300 persone». È quanto stabilito dall’Ispettorato nazionale del lavoro, che ha notificato alla multinazionale il verbale di contestazione del 30 maggio al termine di un accertamento iniziato nei confronti di Amazon Italia Logistica lo scors...

