Altri 300 migranti in arrivo in Italia Salvini | “Non resterò a guardare un’altra estate

Dazi - Trump tassa Altri 1.300 prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi : Robot industriali, prodotti chimici, mediCinali, attrezzature per le telecomunicazioni. Un elenco di più di 1300 prodotti made in China che verranno tassati del 25 per cento, per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari. È la decisione presa dall’amministrazione Trump in risposta ai Dazi su carne, frutta e vino introdotti dalle autorità cinesi soltanto pochi giorni fa. Dazi che a loro volta erano una reazione a quelli Usa su acciaio ...