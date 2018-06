Alle urne in 7 milioni | Comunali primo test su forza Lega e M5S

Elezioni comunali - domani si vota in 760 comuni : Alle urne 6 - 7 milioni di elettori : Domenica 10 giugno in 760 comuni italiani si torna al voto per eleggere sindaci e consigli comunali . L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. I seggi...

Comunali : domenica 10 Alle urne in 761 comuni - 6 - 7 milioni di elettori : Roma - Sono 761 comuni italiani chiamati al voto domenica prossima, 10 giugno, per l'elezione dei sindaci e dei consigli Comunali nonchè per l'elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Anche il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato per domenica prossima 10 giugno, mentre in Trentino-Alto Adige gli elettori sono andati al voto il 27 maggio scorso, in ...