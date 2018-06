ALESSIA PRETE E MATTEO GENTILI Andranno a Temptation Island? La risposta della coppia

Matteo Gentili e ALESSIA PRETE a Temptation Island? La loro risposta : Alessia Prete e Matteo Gentili parteciperanno a Temptation Island? L’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete nato sotto l’occhio impertinente delle telecamere del GF 15 sembrerebbe andare a gonfie vele, e i due, dopo la fine del reality, non si sono mai staccati un attimo. Ma che il Grande Fratello sia stato per loro il trampolino di lancio per cimentarsi in altre esperienze televisive? Temptation Island, programma estivo di ...