Agrigento | Tusa | Parco Valle dei templi fiore all' occhiello e modello da esportare

liberoquotidiano

: Inaugurato dall’Assessore Sebastiano Tusa il nuovo ingresso al Parco della Valle dei Templi ad Agrigento Un modello… - Motyainfo : Inaugurato dall’Assessore Sebastiano Tusa il nuovo ingresso al Parco della Valle dei Templi ad Agrigento Un modello… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "e ildelladeisono ilall'della nostra offerta culturale in Sicilia. Passi in avanti come quello di stasera, sono quindi per noi lo stimolo adqueste buone pratiche al resto dell'Isola. Questo, con la sua ec