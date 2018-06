Afghanistan | i talebani accettano la tregua di una settimana

Afghanistan - Ramadan : tregua talebani : 9.26 I talebani annunciano una tregua con le forze di sicurezza afghane per onorare l'Eid al-Fitr, la festa musulmana di fine Ramadan , precisando però che si difenderanno in caso di attacchi e che le operazioni contro "gli occupanti stranieri" proseguiranno. L'annuncio della tregua giunge a due giorni dal cessate il fuoco indetto dal presidente afghano, Ghani, "dal 27esimo giorno di Ramadan sino al quinto giorno di Eid al-Fitr", cioè da lunedì ...

