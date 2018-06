Afghanistan | decine di morti prima di tregua

Afghanistan - giorni di sangue. 10 giornalisti tra decine di morti : Torna a scorrere il sangue per le strade di Kabul, dove ventinove persone hanno perso la vita in un attentato che è soltanto l'ultimo in una scia di morte che racconta di un conflitto che in Afghanistan non è mai finito.Due esplosioni, entrambe nell"area di Shashdarak, dove si trovano molti edifici istituzionali, da quello occupato dalla Nato a una serie di ambasciate straniere. Una motobomba guidata da un attentatore suicida ha colpito per ...