Adriano Celentano | il gravissimo lutto | morto Gino Santercole

Adriano Celentano : grandi novità sul ritorno in televisione : #Adriano Celentano, uno dei più grandi cantanti della canzone italiana, manca in televisione da moltissimo tempo. L'ultima sua apparizione risale a Rock Economy, il concerto in due serate svoltosi all'Arena di Verona nel 2012 e trasmesso su Canale 5 con un grande successo di ascolti. Tale manifestazione, viene ogni tanto replicata con degli speciali sullo stesso canale. Ed è proprio l'emittente Mediaset, il luogo dove l'interprete de Il Ragazzo ...

Adriano Celentano : grandi novità sul ritorno in televisione : Adriano Celentano, uno dei più grandi cantanti della canzone italiana, manca in televisione da moltissimo tempo. L'ultima sua apparizione risale a Rock Economy, il concerto in due serate svoltosi all'Arena di Verona nel 2012 e trasmesso su Canale 5 con un grande successo di ascolti. Tale manifestazione, viene ogni tanto replicata con degli speciali sullo stesso canale.-- Ed è proprio l'emittente Mediaset, il "luogo" dove l'interprete de "Il ...

CLAUDIA MORI/ “Adriano Celentano presto diventerà un musical e un cartoon” : CLAUDIA MORI, moglie di Adriano Celentano, presenta i suoi nuovi progetti dedicati al marito a partire da un musical e da un cartoon che verrà trasmesso su Canale 5. CLAUDIA MORI è una valanga di idee che nei prossimi mesi diventeranno un musical, due fiction e persino un cartoon dedicato ad Adriano Celentano e non solo. Si tratta di un progetto al quale la moglie del 'Molleggiato' sta lavorando da anni, come da lei stessa confermato in una ...

Adriano Celentano A RENZI : “VAI DA DI MAIO E SALVA L’ITALIA”/ Lettera : Anzaldi “conflitti d’interesse Rai-M5s” : Lettera di ADRIANO CELENTANO a Matteo RENZI (e al Pd): "vai da Luigi Di MAIO per guarire insieme l'Italia, non oso pensare se non lo facessi. Sbagliare è umano, ma risbagliare..."(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:55:00 GMT)

Adriano Celentano - lettera a Matteo Renzi/ “Vai da Di Maio per guarire l’Italia : risbagliare è da deficienti” : lettera di Adriano Celentano a Matteo Renzi (e al Pd): "vai da Luigi Di Maio per guarire insieme l'Italia, non oso pensare se non lo facessi. Sbagliare è umano, ma risbagliare..."(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:24:00 GMT)

Adriano Celentano a Matteo Renzi : "Incontra Luigi Di Maio per guarire l'Italia" : Renzi incontri Di Maio e guariscano l'Italia insieme. È questo il consiglio che Adriano Celentano dà all'ex segretario del Pd. Il Molleggiato lo fa con una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.Ecco cosa farei se fossi al tuo posto: prenderei la bicicletta e, da SOLO, andrei a trovare il vincitore del 4 Marzo: Luigi Di Maio. E in religiosa umiltà gli direi: eccomi qui pronto al tuo fianco per guarire l'Italia. Una mossa ...