Addio a Maria Esther Bueno | regina del tennis degli anni 60

Addio a Maria Esther Bueno : E' morta all'età di 78 anni Maria Esther Bueno, la regina del tennis mondiale negli anni Sessanta, tre volte vincitrice a Wimbledon, e con un palmares nel quale spiccano ben 19 titoli del Grande slam. ...

Tennis : Addio a Maria Bueno - una leggenda : 11.12 Il Tennis mondiale dice addio ad una leggenda: è morta a 78 anni la brasiliana Maria Esther Bueno,ricoverata da circa un mese per un tumore alla gola. Nata nel 1939 a San Paolo, la Bueno vinse il suo primo titolo importante in doppio a Wimbledon nel 1958 in coppia con la Gibson. Poi una carriera memorabile in singolare: tre titoli a Wimbledon (1959, 1960 e 1964), quattro all'Us National Championship, antenato dell'Us Open (1959 ...

Addio a Maria Esther Bueno : vinse tre Wimbledon : TORINO - E' morta all'età di 78 anni Maria Esther Bueno, la regina del tennis mondiale negli anni Sessanta, tre volte vincitrice a Wimbledon, e con un palmares nel quale spiccano ben 19 titoli del ...

Tennis - Addio a Maria Esther Bueno : ANSA, - ROMA, 9 GIU - E' morta all'età di 78 anni Maria Esther Bueno, la regina del Tennis mondiale negli anni Sessanta, tre volte vincitrice a Wimbledon, e con un palmares nel quale spiccano ben 19 ...

Tu sì que vales : il clamoroso Addio di Mara Venier - ma Maria ha già trovato il sostituto : Mara Venier dice addio a Maria De Filippi. Dopo aver occupato la poltrona di "giudice popolare" a Tu si que...

“Ha occhi solo per lui”. E Mariana dice Addio al fidanzato. Succede a una settimana dall’uscita dalla casa - a darne la notizia lei stessa : La sua presenza dentro la casa del Grande Fratello non è certo passata inosservata. Il suo sorriso, e ancora di più la sua bellezza, hanno colpito tutti. Da Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, che non ha lesinato apprezzamenti su di lei, a Luigi Favoloso protagonista di un “pericoloso” avvicinamento che gli occhi delle telecamere hanno prontamente immortalato. Parliamo di Mariana che a pochi giorni dall’uscita del bunker di Cinecittà, ...

Addio ad Anna Maria Ferrero la star che lasciò il cinema per amore : E' stata una delle grandi star del cinema italiano negli Anni Cinquanta e Sessanta, poi, per amore, ha mollato tutto, ritirandosi a vita privata: è scomparsa ieri, all'età di 84 anni, Anna Maria ...

Cinema - Addio Anna Maria Ferrero : Si è spenta l’attrice Anna Maria Ferrero, protagonista di tanti film diretti da Carlo Lizzani come L’oro di Roma, Mario Monicelli, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni. Lo ha reso noto all’ANSA l’agente del grande attore francese Jean Sorel, suo marito dal 1962. La Ferrero era nata a Roma il 18 febbraio 1934, ed era stata dal ’53 al ’60 compagna di Vittorio Gassman, con cui aveva interpretato anche un ...

Grande Fratello 15 - Mariana sputtanata dopo l'Addio alla casa : 'Quella mi dava...'. Chi la ricopre di fango : Dalla casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso è uscita la bella Mariana Falace , odiatissima dagli altri concorrenti. E ora che non c'è più, Danilo infierisce su di lei commentando con Filippo e ...

Tina Cipollari dice Addio a U&D - ma c'è il no di Maria De Filippi : FUNWEEK.IT - Uomini e Donne potrebbe non essere più lo stesso programma che siamo abituati a vedere tutti i pomeriggi su Canale 5 se Tina Cipollari dirà addio a Maria De Filippi. Ebbene, secondo il ...

Amici di Maria De Filippi - Stefano De Martino verso l'Addio : dopo l'Isola de Famosi - via dalla tv : Stefano De Martino vuole esplorare nuovi orizzonti e punta su progetti lontani dalle luci della televisione. Il ballerino che ha raggiunto la celebrità grazie ad Amici di Maria De Filippi non ha ...

Amici di Maria De Filippi - il doloroso Addio : 'Impacciata come sempre...' - l'annuncio e le lacrime : Un doloroso addio a Maria De Filippi e ad Amici . Dopo quattro puntate lascia Alessandra Amoroso , ex vincitrice del talent nel 2009 e chiamata come 'commissario esterno', e lo fa con un emozionante ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso dice Addio a Maria De Filippi : Maria De Filippi: Alessandra Amoroso lascia Amici 17 Amici 2018 aveva iniziata questa fase serale con un cast di giudici di tutto rispetto, ora però Maria De Filippi dovrà dire addio a uno dei membri della giuria più amati dal pubblico da casa. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso che, dopo aver vinto il talent nella sezione canto qualche anno fa, si è ritrovata dall’altra parte del programma. La cantante salentina ha partecipato ...

Amici 17 - il dramma di Valentina Verdecchi : Addio a Maria De Filippi? : Stop improvviso per la ballerina della Squadra Bianca di Amici 17, Valentina Verdecchi. La concorrente dello show di Maria De Filippi si è infortunata e la sua presenza all'interno del talent ora è a rischio, come rivela Trashitaliano.it. Solo sabato sapremo se l'infortunio bloccherà definitivamente la sua partecipazione.Ecco le parole di Maria De Filippi: "Non è una cosa grave, non c’è nulla di rotto", ha detto la conduttrice a Valentina, "però ...