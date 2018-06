Addio a Gino Santercole | era un ragazzo della via Gluck cantata da Celentano

huffingtonpost

(Di sabato 9 giugno 2018) E' morto a Roma nella notte, cantautore e nipote di Adriano. Aveva 78 anni., nato a Milano nel 1940 da Rosa, sorella di, crebbe nella celebre via. Insieme ad altri artisti come Don Backy, Pilade e Gianco affiancò lo zio nella nascita del Clan. Scrisse le musiche di canzoni come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone. Oltre che compositore, fu attore e chitarrista. Negli anni '60,sposò Anna Moroni, sorella di Claudia Mori, moglie di, diventando quindi il cognato di suo zio. Da Anna ebbe due figli.