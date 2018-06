Abramovich non vuole vendere il Chelsea

Abramovich e non solo. Così Londra prova a fare a meno dei soldi degli oligarchi russi : Londra . Potrebbe essere a Antibes o potrebbe essere nei Caraibi, fatto sta che Roman Abramovich per ora non è a Londra e, stando alla situazione attuale, potrebbe avere difficoltà a farci ritorno: all’oligarca, presenza famigliare sugli spalti degli stadi a guardare il suo Chelsea, non è stato ancor

Abramovich via da Londra torna in Russia : visto scaduto e non rinnovato : Potrebbe essere solo questione di tempo e il visto arriverà: ma per ora il tredicesimo uomo più ricco della Gran Bretagna non ha documenti per vivere